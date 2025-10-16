Экспорт пшеницы из Франции резко упал

Во Франции ожидают увеличения запасов пшеницы до самого высокого уровня за последние 20 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Перенасыщение происходит из-за сокращения экспорта зерновых вследствие снижения спроса со стороны Алжира и Китая.

По прогнозам, в 2025/26 маркетинговом году экспорт пшеницы из Франции должен восстановиться до 7 – 8 миллиона тонн, однако этого будет недостаточно, чтобы избавиться от излишков, и приведет к увеличению запасов зерновой до 3,5 – 4 миллиона тонн.

Обратите внимание! Специалисты отмечают, что к возникновению профицита приводит отсутствие экспорта французской пшеницы в Алжир и Китай из-за дипломатической напряженности. Данная ситуация также привела к тому, что цены на французскую пшеницу достигли пятилетнего минимума.

В предыдущем сезоне влияние низкого спроса было менее заметным на фоне того, что плохой урожай привел к наименьшему объему экспорта мягкой пшеницы из Франции в страны за пределами ЕС за последние 10 лет – 3,5 миллиона тонн.

Важно! В то же время, по прогнозам оператора зернового терминала в Дюнкерке Nord Cereales, Китай может возобновить закупки французской пшеницы в начале 2026 года благодаря лучшей цене по сравнению с австралийской зерновой.

