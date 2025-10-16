Експорт пшениці з Франції різко впав

У Франції очікують на збільшення запасів пшениці до найвищого рівня за останні 20 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Перенасичення відбувається через скорочення експорту зернових внаслідок зниження попиту з боку Алжиру та Китаю.

За прогнозами, у 2025/26 маркетинговому році експорт пшениці із Франції має відновитися до 7 – 8 мільйона тонн, однак цього буде недостатньо, щоб позбутися надлишків, і призведе до збільшення запасів зернової до 3,5 – 4 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Фахівці зазначають, що до виникнення профіциту призводить відсутність експорту французької пшениці до Алжиру та Китаю через дипломатичну напруженість. Дана ситуація також призвела до того, що ціни на французьку пшеницю досягли п'ятирічного мінімуму.

Попереднього сезону вплив низького попиту був менш помітним на тлі того, що поганий урожай призвів до найменшого обсягу експорту м’якої пшениці з Франції до країн поза межами ЄС за останні 10 років – 3,5 мільйона тонн.

Важливо! Водночас, за прогнозами оператора зернового терміналу в Дюнкерку Nord Cereales, Китай може відновити закупівлі французької пшениці на початку 2026 року завдяки кращій ціні порівняно з австралійською зерновою.

