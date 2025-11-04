В Украине дефицит качественной пшеницы: для муки пригодны лишь 40%

В этом году на украинском рынке пшеницы доминирует в основном фураж. Высокопротеинового качественного зерна, пригодного для переработки на муку в этом году около 40% из общей массы.

Директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский рассказал, что дефицит высококачественного зерна с высоким содержанием белка остается серьезным вызовом этого сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Недостаток ощущается даже несмотря на рост доли продовольственной пшеницы.

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году оценивается в около 22,7 миллиона тонн. По информации SGS (Международной инспекционной компании), доля высокобелковой пшеницы (12,5% и выше, 1 – 2 класс) в урожае-2025 составляет лишь 6,6%, тогда как пять лет назад – 33,5%. Зато пшеница с протеином 11,5 – 10,5% (3 класс) теперь доминирует: почти треть урожая, вдвое больше прошлогоднего показателя.

Пшеница 4 класса, которая часто снижается до фуражного или низкосортного продовольственного назначения, составляет около половины производства, тогда как нестандартной фуражной – 10,4% против 16,7% в 2024 году.

Какова общая картина по отрасли?

Аналитики отмечают, что в целом пшеницы, пригодной для производства муки (1 – 3 класса), в 2025 году собрано почти 40%, что больше, чем 27% в прошлом году, но до сих пор значительно меньше, чем 57,6% в 2020 году. В среднем соотношение продовольственной к фуражной пшенице в 2025 году составляет 40:60 по сравнению с 30:70 в 2024-м, то есть произошло умеренное восстановление предложения мукомольных сортов.

Регионально юг и восток лидируют по качеству зерна – сухое, плотное, чистое, с высокими показателями числа падения. Центр и север демонстрируют наиболее сбалансированный профиль продовольственного качества. Худшие показатели у западных областей, где высокая влажность и пониженный протеин (около 10,6%) ухудшили хлебопекарные свойства.

Обратите внимание! Специалисты резюмируют, что Украина в 2025 году получила более широкую базу продовольственной пшеницы, но гораздо более тонкий "премиальный" слой – больше зерна для муки, но меньше по-настоящему высококачественного.

