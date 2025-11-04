В Україні дефіцит якісної пшениці: для борошна придатні лише 40%

Цього року на українському ринку пшениці домінує здебільшого фураж. Високопротеїнового якісного зерна, придатного для перероблювання на борошно цьогоріч близько 40% із загальної маси.

В Україні нестача пшениці для борошномелів

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розповів, що дефіцит високоякісного зерна з високим умістом білка залишається серйозним викликом цього сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Нестача відчувається навіть попри зростання частки продовольчої пшениці.

Урожай пшениці в Україні у 2025 році оцінюється у близько 22,7 мільйона тонн. За інформацією SGS (Міжнародної інспекційної компанії), частка високобілкової пшениці (12,5% і вище, 1 – 2 клас) у врожаї-2025 становить лише 6,6%, тоді як п'ять років тому – 33,5%. Натомість пшениця з протеїном 11,5 – 10,5% (3 клас) тепер домінує: майже третина врожаю, удвічі більше минулорічного показника.

Пшениця 4 класу, яка часто знижується до фуражного або низькосортного продовольчого призначення, становить близько половини виробництва, тоді як нестандартної фуражної – 10,4% проти 16,7% у 2024 році.

Яка загальна картина по галузі?

Аналітики зазначають, що загалом пшениці, придатної для виробництва борошна (1 – 3 класи), у 2025 році зібрано майже 40%, що більше, ніж 27% торік, але досі значно менше, ніж 57,6% у 2020 році. У середньому співвідношення продовольчої до фуражної пшениці у 2025 році становить 40:60 порівняно з 30:70 у 2024-му, тобто відбулося помірне відновлення пропозиції борошномельних сортів.

Регіонально південь і схід лідирують за якістю зерна – сухе, щільне, чисте, з високими показниками числа падіння. Центр і північ демонструють найбільш збалансований профіль продовольчої якості. Найгірші показники у західних областей, де висока вологість і знижений протеїн (близько 10,6%) погіршили хлібопекарські властивості.

Зверніть увагу! Фахівці резюмують, що Україна у 2025 році отримала ширшу базу продовольчої пшениці, але набагато тонший "преміальний" шар – більше зерна для борошна, але менше по-справжньому високоякісного.

