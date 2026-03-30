Посевная-2026 дорожает: в правительстве рассказали, на сколько выросли расходы аграриев
- Расходы украинских аграриев на посевную кампанию 2026 года выросли примерно на 5%, несмотря на подорожание дизельного топлива на 30–40%.
- Правительство обеспечивает поддержку аграриев через льготное кредитование и программы агрострахования, планируя обсуждение актуальных вопросов с аграриями на встрече.
Несмотря на резкий рост цен на дизельное топливо, расходы аграриев на посевную кампанию 2026 года увеличились незначительно. Правительство оценивает дополнительную нагрузку примерно в 40 долларов США на гектар.
Дополнительные расходы украинских аграриев на проведение посевной кампании 2026 года выросли примерно на 5%, даже несмотря на подорожание дизельного топлива на 30–40%. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству.
По его словам, правительство анализирует ситуацию на рынке и поддерживает постоянный диалог с аграриями, чтобы оценить влияние ценовых колебаний и определить необходимые инструменты помощи. В среднем дополнительные расходы составляют около 40 долларов США на гектар.
В то же время, как отметил министр, даже при таких условиях аграрные предприятия могут получать валовую прибыль на уровне 400 – 800 долларов США с гектара при нормальной урожайности, поэтому подорожание топлива не является критическим фактором для рентабельности.
Ключевой задачей правительства остается обеспечение стабильных поставок топлива. Для этого ведется сотрудничество с Укрнафтой и международными партнерами. Кроме того, аграрии могут воспользоваться государственными программами поддержки, в частности льготным кредитованием "Доступные кредиты 5-7-9%", помощью для хозяйств в прифронтовых регионах и новой программой агрострахования.
Обратите внимание! Премьер-министр Юлия Свириденко инициировала проведение отдельной встречи с аграриями в ближайшее время. Во время нее планируют обсудить государственные программы поддержки, ситуацию с удобрениями и обеспечение рынка горючим.
