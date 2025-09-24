Аналитики озвучили прогнозы по урожаю зерновых в Европе на 2025 год. Аграрии ЕС в этом году должны собрать рекордный урожай пшеницы, а по ячменю должен быть 10-летний рекорд.

Пшеница и ячмень в Европе уродили хорошо

Аналитики Европейской ассоциации торговли зерновыми, бобовыми и масличными культурами, кормами для животных и другим сельскохозяйственным сырьем COCERAL отметили, что в Европе в 2025 году ожидается, что урожаи пшеницы и ячменя станут рекордными, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade.

По сравнению с оценками июня прогноз урожая зерновых в ЕС-27 и Великобритании повышен с 300,7 до 306,8 миллиона тонн, что значительно превысит показатель 2024 года (279,1 миллиона тонн).

Обратите внимание! Аналитики COCERAL повысили прогноз производства пшеницы (за исключением твердых сортов) с 143,1 до рекордных 147,4 (125,6 миллиона тонн в 2024/25 маркетинговом году) миллиона тонн, поскольку благоприятная погода во Франции, Германии, Польше и юго-восточной Европе позволила получить лучшую, чем ожидалось, урожайность.

Прогноз производства ячменя повышен с 59,2 до 63,8 (57,5) миллиона тонн, благодаря чему он станет вторым по величине за последние 10 лет.

с 20 до 21,6 (17,9) миллиона тонн благодаря лучшему, чем ожидалось, урожая на северо-западе ЕС, особенно во Франции. В то же время прогноз производства кукурузы снижен с 60,6 до 56,7 (60,2) миллиона тонн вследствие неблагоприятных погодных условий в юго-восточных регионах ЕС.

