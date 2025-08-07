Война, которую Россия развязала против Украины не только уносит жизни украинцев. Россияне также воруют зерно на временно оккупированных территориях.

Сколько зерна украли россияне с февраля 2022 года?

Заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия похитила около 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Россияне вывозили зерно из Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

По данным украинской разведки, захваченное зерно смешивают с российским в портах Черного моря, после чего отправляют на экспорт. Киев считает такую продукцию украденной и призывает западных партнеров вводить санкции против ее импортеров.

В одном из случаев Украина просила ЕС ввести ограничения против Бангладеш, которая закупала пшеницу с оккупированных территорий, однако Евросоюз этого не сделал. Трейдеры утверждают, что после смешивания определить происхождение зерна невозможно.

Обратите внимание! В то же время российские оккупационные администрации отчитываются о росте урожаев в Луганской области и планируют увеличивать площади посевов. Часть зерна собираются экспортировать, пользуясь льготным режимом, который отменяет экспортную пошлину. Украина настаивает, что любое зерно, собранное на оккупированных территориях, является незаконно вывезенным и должно стать предметом международных санкций.