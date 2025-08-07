Масштабы шокируют: стало известно, сколько украинского зерна украли россияне с 2022 года
- С начала полномасштабного вторжения Россия похитила около 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий, которое смешивали с российским и экспортировали.
- Украина призывает международное сообщество вводить санкции против импортеров украденного зерна, однако выявить его происхождение после смешивания сложно.
Война, которую Россия развязала против Украины не только уносит жизни украинцев. Россияне также воруют зерно на временно оккупированных территориях.
Сколько зерна украли россияне с февраля 2022 года?
Заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия похитила около 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Россияне вывозили зерно из Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.
По данным украинской разведки, захваченное зерно смешивают с российским в портах Черного моря, после чего отправляют на экспорт. Киев считает такую продукцию украденной и призывает западных партнеров вводить санкции против ее импортеров.
В одном из случаев Украина просила ЕС ввести ограничения против Бангладеш, которая закупала пшеницу с оккупированных территорий, однако Евросоюз этого не сделал. Трейдеры утверждают, что после смешивания определить происхождение зерна невозможно.
Обратите внимание! В то же время российские оккупационные администрации отчитываются о росте урожаев в Луганской области и планируют увеличивать площади посевов. Часть зерна собираются экспортировать, пользуясь льготным режимом, который отменяет экспортную пошлину. Украина настаивает, что любое зерно, собранное на оккупированных территориях, является незаконно вывезенным и должно стать предметом международных санкций.