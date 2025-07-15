Журналисты KibOrg и NGL.media получили доступ к внутренним документам Бердянского порта и верифицировали около 20 судов, участвующих в незаконном вывозе зерна, а также идентифицировали людей, которые воплощают эту схему – часть из них до сих пор остается гражданами Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование.

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Как россияне фальсифицируют происхождение зерна?

Согласно данным журналистов, оккупанты вывезли морем из Бердянска более 400 тысяч тонн украинского зерна и другой агропродукции, ориентировочная стоимость которой может достигать около 4 миллиардов гривен за последние полтора года.

Оккупированный россиянами в марте 2022 года порт Бердянск превратился в одно из важных звеньев в системе нелегальной торговли украинским зерном.

Для фальсификации происхождения зерна его оформляют уже как российское в портах Темрюк и Кавказ, расположенных в Краснодарском крае,

– объяснили расследователи.

После этого россияне экспортируют это зерно в Турцию, Египет, Ливию, Ливан, Саудовскую Аравию, Сирию и Бангладеш. Таким образом им удалось легализовать на международном рынке уже более 400 тысяч тонн ворованного украинского зерна.

В свою очередь, датская компания Baltic Control помогает обходить запрет на торговлю нелегально вывезенным из Украины зерном.

Кто зарабатывает на кражах?

Журналистам удалось получить доступ к документам о судозаходе в Бердянский порт в течение 2024 – 2025 годов и верифицировать 20 судов, которые совокупно выполнили 85 рейсов. Среди стран, в которые вывозили зерно, по крайней мере по документам – Турция, Египет, Ливия, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Те же бумаги свидетельствуют, что общее количество агропродукции, вывезенной оккупантами из порта Бердянска за это время, достигает более 420,6 тысяч тонн.

Основным логистическим оператором Бердянского порта выступает компания "Кристалл-2019", основанная шесть лет назад в Симферополе. 70% компании принадлежат уроженке Киева Елене Полевой, которая после оккупации Крыма получила там российский паспорт.

Журналистам удалось идентифицировать личности 34 капитанов судов, которые незаконно вывозили продукцию из оккупированного порта. Семеро из них – до сих пор имеют украинское гражданство. Большинство капитанов – непубличные люди, однако информация, которую удалось собрать, свидетельствует о том, что некоторые из них уже имели неприятности в профессиональной деятельности, в частности – из-за связи с оккупантами.

Капитаны российских судов: смотрите фото KibOrg и NGL.media

Как датская компания служит россиянам?

Как стало известно из внутренней документации Бердянского порта, российские компании, осуществляющие там свою деятельность, активно пользуются услугами Baltic Control.

Этот случай четко демонстрирует пробелы, которые на сегодня существуют в коммуникации с международными партнерами Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Дания является одним из лидеров в поддержке нашего государства. Однако частные субъекты продолжают сотрудничать с государством-агрессором, нарушая украинское законодательство и международное право. Политика непризнания, которой обязаны соблюдать все государства в контексте агрессии в отношении другого государства, в частности, предусматривает донесение до собственных граждан запрета сотрудничать с оккупационным государством на захваченных территориях. Частные субъекты также имеют ответственность избегать вреда и не участвовать в деятельности, которая поддерживает оккупацию и/или нарушение прав человека,

– сказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

К примеру, во время номинации судна "Леонид Пестриков" на рейс Бердянск – Кавказ – Египет в марте 2025 года, одним из ключевых условий было обязательное "прием трюмов независимой сюрвеерской компанией Baltic Control". Журналисты KibOrg и "Следствие.Инфо" установили, что речь идет о российском филиале той самой датской компании Baltic Control.

Журналисты направили запрос в главный офис Baltic Control с просьбой предоставить комментарий, однако на момент публикации ответа не получили.