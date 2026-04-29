Аренда паев в 2026 взлетела: фермеры рискуют не рассчитаться с пайщиками из-за нехватки средств

В 2026 году арендная плата за земельные паи в Украине выросла из-за индексации и конкуренции. Это создало серьезное финансовое давление на фермеров, которые вынуждены рассчитываться с пайщиками еще до сбора урожая.

Аренда паев растет: что толкает цены вверх?

После индексации нормативной денежной оценки земель в 2026 году арендная плата автоматически увеличилась, сообщает Agronews.ua. Коэффициент индексации составил 1,08, что означает повышение базовых выплат минимум на 8 процентов, а для отдельных участков – еще больше с учетом предыдущих оценок.

Впрочем, индексация – лишь часть проблемы. После открытия рынка земли для юридических лиц конкуренция за паи резко усилилась. Крупные агрокомпании активно формируют земельные банки, заставляя фермеров повышать арендные ставки, чтобы удержать участки.

Если для государственных и коммунальных земель ставки остаются в пределах 8 – 12 процентов от нормативной оценки, то на частном рынке они часто достигают 10 – 15 процентов, хотя формально минимум составляет 3 процента.

Дополнительное давление создает минимальное налоговое обязательство: аграрии вынуждены платить налоги за каждый гектар независимо от реализации продукции. В результате возникает классический кассовый разрыв – расходы уже есть, а доходы появятся только после жатвы.

Как фермерам закрыть финансовый разрыв и не потерять землю?

Сезонность агробизнеса означает, что наибольшие расходы приходятся на весну и лето, тогда как основная выручка поступает осенью. Чтобы покрыть дефицит средств, аграрии используют несколько финансовых инструментов.

Среди них – форвардные контракты, которые позволяют получить аванс под будущий урожай, но часто по более низкой цене. Также популярными остаются аграрные расписки и новый электронный инструмент – аграрные ноты, упрощающие доступ к кредитованию.

Банковские кредиты подходят для больших сумм, но требуют времени на оформление. Зато для быстрого покрытия небольших выплат фермеры иногда обращаются к микрофинансовым организациям, где средства можно получить в течение нескольких часов.

В то же время задержка выплат пайщикам в 2026 году стала еще более рискованной. Судебная практика подтверждает: систематическая неуплата является основанием для расторжения договора аренды. Более того, долги лишают фермера преимущественного права на продление аренды или выкуп участка.

Важно! В результате даже несколько недель просрочки могут стоить хозяйству земельного банка, ведь владельцы паев все чаще продают землю крупным игрокам рынка.

Расходы аграриев растут: насколько подорожает продукция в 2026 году?

Ожидается существенный рост себестоимости аграрной продукции в Украине до 2026 года из-за подорожания топлива и удобрений, что может увеличить себестоимость до 20%.

Наибольший рост расходов ожидается для кукурузы (около 17%).

Кроме того, еще один рост расходов – удобрения. Здесь подорожание может достичь и до 29%. Это все из-за азотных удобрений, стоимость которых существенно выросла из-за событий на Ближнем Востоке.