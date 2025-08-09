Укр Рус
9 августа, 12:00
2

Можно ли рыбачить на Свитязе в 2025 году

Анастасия Зорик
Основні тези
  • На Свитязе разрешено рыбачить, но не в период нереста.
  • Запрещено рыбачить в заповедной зоне и использовать сетки, ядовитые вещества, взрывчатку.

Отдых на Свитязе становится все более популярным. В частности, среди тех, кто любит рыбалку.

Чем можно рыбачить на Свитязе?

На Свитязе можно рыбачить. Но не в период нереста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Шацкий НПП.

Орудия, которыми можно осуществлять вылов:

  • поплавочные удочки;
  • донные удочки;
  • спиннинг с блесной (или насадкой, которая может ее заменить);
  • количество крючков на одного рыбака не может быть более 3 штук.

Нужно отметить, что ловить рыбу накидом, гоном, с помощью ядовитых и взрывчатых веществ, тока, оружия, сетей – запрещено.

Обратите внимание! Вылов нельзя осуществлять в заповедной зоне. Также Шацкий НПП может устанавливать запрет на рыбалку в определенный период. К тому же нужно следить за тем, нет ли запрета на вылов определенного вида рыбы.

Также, чтобы рыбачить на Шацких озерах, нужно получить соответствующее разрешение. Этот "билет" выдается конкретному лицу и не может передаваться кому-то.

Какую рыбу можно поймать на Шацких озерах?

На самом деле на этих озерах есть очень много рыбы. В частности, рыбаки часто вылавливают окуней и карасей.

 