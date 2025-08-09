Отдых на Свитязе становится все более популярным. В частности, среди тех, кто любит рыбалку.

Чем можно рыбачить на Свитязе?

На Свитязе можно рыбачить. Но не в период нереста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Шацкий НПП.

Орудия, которыми можно осуществлять вылов:

поплавочные удочки;

донные удочки;

спиннинг с блесной (или насадкой, которая может ее заменить);

количество крючков на одного рыбака не может быть более 3 штук.

Нужно отметить, что ловить рыбу накидом, гоном, с помощью ядовитых и взрывчатых веществ, тока, оружия, сетей – запрещено.

Обратите внимание! Вылов нельзя осуществлять в заповедной зоне. Также Шацкий НПП может устанавливать запрет на рыбалку в определенный период. К тому же нужно следить за тем, нет ли запрета на вылов определенного вида рыбы.

Также, чтобы рыбачить на Шацких озерах, нужно получить соответствующее разрешение. Этот "билет" выдается конкретному лицу и не может передаваться кому-то.