Можно ли рыбачить на Свитязе в 2025 году
- На Свитязе разрешено рыбачить, но не в период нереста.
- Запрещено рыбачить в заповедной зоне и использовать сетки, ядовитые вещества, взрывчатку.
Отдых на Свитязе становится все более популярным. В частности, среди тех, кто любит рыбалку.
Чем можно рыбачить на Свитязе?
На Свитязе можно рыбачить. Но не в период нереста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Шацкий НПП.
Читайте также Что делать, когда закончился договор аренды земли
Орудия, которыми можно осуществлять вылов:
- поплавочные удочки;
- донные удочки;
- спиннинг с блесной (или насадкой, которая может ее заменить);
- количество крючков на одного рыбака не может быть более 3 штук.
Нужно отметить, что ловить рыбу накидом, гоном, с помощью ядовитых и взрывчатых веществ, тока, оружия, сетей – запрещено.
Обратите внимание! Вылов нельзя осуществлять в заповедной зоне. Также Шацкий НПП может устанавливать запрет на рыбалку в определенный период. К тому же нужно следить за тем, нет ли запрета на вылов определенного вида рыбы.
Также, чтобы рыбачить на Шацких озерах, нужно получить соответствующее разрешение. Этот "билет" выдается конкретному лицу и не может передаваться кому-то.
Какую рыбу можно поймать на Шацких озерах?
На самом деле на этих озерах есть очень много рыбы. В частности, рыбаки часто вылавливают окуней и карасей.