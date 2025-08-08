Какие размеры рыб предусмотрены законодательством?

Рыболовы-любители часто нарушают Правила любительского и спортивного рыболовства из-за того, что не знают их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский рыбоохранный контроль. Существуют определенные размеры для определенных видов рыб, которые можно ловить вне нерестового периода.

В Правилах любительского и спортивного рыболовства определены постоянно действующие положения, регламентирующие порядок, условия любительской и спортивной рыбалки, ставят перед рыбаками обязательные к исполнению требования.

Объектами любительского рыболовства могут быть любые виды рыб и водных беспозвоночных, за исключением таких видов (вылов которых запрещен):

форель (ручьевая, озерная, радужная);

рыбец обыкновенный;

гибриды осетровых видов;

виды, занесены в Красную книгу Украины (минога украинская, стерлядь пресноводная, елец обыкновенный, вырезуб причерноморский, быстрянка русская, белоперый пескарь днестровский, марена обыкновенная, марена дунайско-днестровская, карась обыкновенный или золотой, лосось дунайский или головатица, хариус европейский, налим речной, чеп обыкновенный или большой, чеп малый, ерш носарь, ерш сантиметровугастый).

Важно! Конечно, у любого рыбака может клюнуть запрещенная для вылова рыба. Но в этом случае следует осторожно снять рыбу с крючка (прилагая все усилия, чтобы как можно меньше травмировать рыбу как самим крючком, так и удерживая ее в руках) и сразу же отпустить ее в водоем с тем, чтобы сохранить ей жизнь.

Какие минимальные размеры вылова?

Запрещается лов рыбы и раков, меньших размеров:

белый амур – 40 сантиметров;

белька (рус. "жерех") – 30 сантиметров;

вяз (рус. "язь") – 28 сантиметров;

голавль (рус. "голавль") – 24 сантиметра;

карп – 25 сантиметров;

линь – 20 сантиметров;

лещ – 32 сантиметра;

подуст – 25 сантиметров;

плотва – 18 сантиметров;

сазан – 35 сантиметров;

сом – 70 сантиметров;

судак – 42 сантиметра;

толстолоб – 40 сантиметров;

щука – 35 сантиметров;

рак – 10 сантиметров.

Какой максимальный прилов разрешен?

Правилами любительского и спортивного рыболовства предусмотрено максимально разрешенный прилов рыб и раков, меньше установленного размера – не более 30% (по подсчету поштучно) от общего улова по видам, для которых установлены минимальные размеры.

За прилов маломерки более этого количества рыбоохранным патрульным на нарушителя правил рыболовства составляется админпротокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП и налагается штраф в размере от 34 до 170 гривен.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение?

Кроме того, за каждую рыбину (независимо от размеров) из прилова маломерки сверх допустимой нормы (30% улова) нарушитель правил рыболовства должен возместить причиненный ущерб по установленным таксам (постановление КМУ № 1209 от 21.11.2011). Таксы на отдельные виды рыб следующие:

510 гривен – судак;

425 гривен – сом;

340 гривен – щука;

306 гривен – сазан;

255 гривен – белька (рус. "жерех"), толстолоб, белый амур;

170 гривен – лещ;

136 гривен – вязь;

119 гривен – линь;

85 гривен – плотва плотва;

68 гривен – красноперка красноперка;

34 гривен – плоскирка;

17 гривен – голавль (рус. "голавль"), окунь, карась;

25,5 гривны – рак.

Обратите внимание! Применение живой насадки (живца) на рыболовных снастях не разрешается из числа вышеупомянутых видов рыб (то есть из числа запрещенных для вылова, а также тех, для которых установлены минимальные размеры).

Как мерить рыбу и раков?

Собираясь на рыбалку, не забудьте взять с собой линейку (или другие пригодные для измерения длины приспособления).

Длина измеряется так:

У рыбы – по бокам тела от кончика рыла при закрытом рте до начала средних лучей хвостового плавника (то есть до конца чешуйчатого покрова на хвосте);

Как измерять рыбу / Фото Житомирский рыбоохранный патруль

У рака – по спине тела от середины глаза до конца центральной пластины хвостового плавника.

Как измерять раков / Фото Житомирский рыбоохранный патруль