Які розміри риб передбачені законодавством?

Риболови-любителі часто порушують Правила любительського і спортивного рибальства через те, що не знають їх, повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирський рибоохоронний контроль. Існують певні розміри для певних видів риб, які можна ловити поза нерестовим періодом.

У Правилах любительського і спортивного рибальства визначено постійно діючі положення, що регламентують порядок, умови любительської та спортивної риболовлі, ставлять перед рибалками обов'язкові до виконання вимоги.

Об'єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком таких видів (вилов яких заборонено):

форель (струмкова, озерна, райдужна);

рибець звичайний;

гібриди осетрових видів;

види, занесені до Червоної книги України (мінога українська, стерлядь прісноводна, ялець звичайний, вирезуб причорноморський, бистрянка російська, білоперий пічкур дністровський, марена звичайна, марена дунайсько-дністровська, карась звичайний або золотий, лосось дунайський або головатиця, харіус європейський, минь річковий, чоп звичайний або великий, чоп малий, йорж носар, йорж сантиметрівугастий).

Важливо! Звичайно, в будь-якого рибалки може клюнути заборонена для вилову риба. Але у цьому випадку слід обережно зняти рибу з гачка (докладаючи всіх зусиль аби якнайменше травмувати рибу як самим гачком, так і утримуючи її в руках) та одразу ж відпустити її у водойму з тим, щоб зберегти їй життя.

Які мінімальні розміри вилову?

Забороняється лов риби і раків, менших за розміри:

білий амур – 40 сантиметрів;

білизна (рос. "жерех") – 30 сантиметрів;

в'язь (рос. "язь") – 28 сантиметрів;

головень (рос. "голавль") – 24 сантиметри;

короп – 25 сантиметрів;

лин – 20 сантиметрів;

лящ – 32 сантиметри;

підуст – 25 сантиметрів;

плітка – 18 сантиметрів;

сазан – 35 сантиметрів;

сом – 70 сантиметрів;

судак – 42 сантиметри;

товстолоб – 40 сантиметрів;

щука – 35 сантиметрів;

рак – 10 сантиметрів.

Який максимальний прилов дозволено?

Правилами любительського і спортивного рибальства передбачено максимально дозволений прилов риб і раків, менших за встановлений розмір – не більше 30 % (за підрахунком поштучно) від загального улову за видами, для яких встановлено мінімальні розміри.

За прилов маломірки понад цю кількість рибоохоронним патрульним на порушника правил рибальства складається адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та накладається штраф у розмірі від 34 до 170 гривень.

Які штрафи передбачені за порушення?

Крім того, за кожну рибину (незалежно від розмірів) з прилову маломірки понад допустиму норму (30% улову) порушник правил рибальства повинен відшкодувати завдану шкоду за встановленими таксами (постанова КМУ № 1209 від 21.11.2011). Такси на окремі види риб такі:

510 гривень – судак;

425 гривень – cом;

340 гривень – щука;

306 гривень – сазан;

255 гривень – білизна (рос. "жерех"), товстолоб, білий амур;

170 гривень – лящ;

136 гривень – в'язь;

119 гривень – лин;

85 гривень – плітка;

68 гривень – краснопірка;

34 гривень – плоскирка;

17 гривень – головень (рос. "голавль"), окунь, карась;

25,5 гривні – рак.

Зверніть увагу! Застосування живої насадки (живця) на рибальських снастях не дозволяється із числа вищезазначених видів риб (тобто з числа заборонених для вилову, а також тих, для яких встановлено мінімальні розміри).

Як міряти рибу та раків?

Збираючись на риболовлю, не забудьте взяти із собою лінійку (або інші придатні для вимірювання довжини пристосування).

Довжина вимірюється так:

У риби – по боці тіла від кінчика рила при закритому роті до початку середніх променів хвостового плавника (тобто до кінця лускового покриву на хвості);

Як вимірювати рибу / Фото Житомирський рибоохоронний патруль

У рака – по спині тіла від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника.

Як вимірювати раків / Фото Житомирський рибоохоронний патруль