Кабмін оновив правила для рибного господарства: що зміниться для бізнесу

Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює правила користування водними біоресурсами для промислового вилову та рибного господарства, повідомляє Мінекономіки. Документ, затверджений 27 травня, передбачає розширення переліку видів водних біоресурсів, за використання яких стягуватиметься плата, а також спрощує процедури укладання договорів після проведення аукціонів.

Дивіться також Календар рибалки на червень 2026: коли буде найкращий кльов

У Кабміні пояснюють, що головна мета змін – створити більш зрозумілі та оперативні умови для підприємців і водночас розширити перспективи розвитку рибного промислу як у внутрішніх водоймах України, так і в окремих районах Світового океану.

Постанова визначає розміри плати за використання нових видів водних біоресурсів. До переліку увійшли:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

американська або північноатлантична камбала,

атлантичний палтус,

хек срібний,

морський гребінець,

сонячний окунь.

Такі зміни пов'язані з відновленням українського промислу у зоні відповідальності НАФО у північно-західній частині Атлантичного океану, а також із поширенням окремих видів риби у внутрішніх водоймах країни.

Крім цього, документ передбачає скорочення строків укладання договорів між організатором і переможцем аукціону – тепер на це відводиться до 15 робочих днів.

Процедури стануть швидшими та прозорішими

Постанова також врегульовує порядок подання заяв для дослідного вилову та уточнює механізм виготовлення й видачі бирок. Окремо передбачено обов'язок Держрибагентства публікувати на офіційному сайті науково-біологічні обґрунтування щодо встановлення лімітів вилову.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України зазначив, що нові правила мають зробити процедури у сфері використання водних біоресурсів більш швидкими та зрозумілими для бізнесу.

Очікується, що реалізація постанови позитивно вплине як на підприємців, так і на державне управління галуззю завдяки спрощенню регулювання та появі нових можливостей для розвитку рибного господарства.

Штрафи "кусаються": коли можна ловити раків у 2026 році і які заборони діють

Нещодавно ми розповідали, що в Україні діють сезонні обмеження щодо вилову раків, про які слід пам'ятати, щоб не заробити штраф. Втім, терміни заборони залежать від типу водойми. На великих водосховищах вона триває з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. До таких відносять:

Канівське;

Київське;

Кременчуцьке;

Дніпровське;

та Кам'янське водосховища.

На інших водоймах країни термін обмеження ще довший – з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026.