Вы будете удивлены: какую рыбу можно поймать в ноябре
- В ноябре можно поймать судака, щуку, окуня, плотву, леща, вязя.
- Для успешной рыбалки рекомендуется использовать крупные блесны и окрашивать крючок красной или светло-отражающей краской.
В ноябре реально поймать достаточно много рыбы. Получить хороший улов, можно несмотря на холодную погоду. Какие нюансы важно знать во время рыбалки сейчас, читайте далее.
Что важно знать о рыбалке сейчас?
С середины ноября температура снижается, соответственно, меняется и поведение рыбы в ноябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на рыбоохранный патруль.
Читайте также Кто должен убирать под забором: закон объясняет, когда начинается ответственность владельца
Важно! Иногда в ноябре появляется лед. Однако выходить на него категорически нельзя. Как отмечает ГСЧС, толщина льда, для выхода на него, должна составлять как минимум 7 сантиметров.
В общем рыба снижает свою активность в этот период. Однако хищники, наоборот, становятся более подвижными.
Основными трофеями в этот период становятся судак, щука и окунь. Используя крупные блесны, можно стать обладателем неплохого окуня, щуки или судака. Искать их нужно на небольшой глубине, ближе к берегу,
– отмечает патруль.
Интересно! Много окуней в этот период можно найти в прибрежном камыше.
В ноябре можно поймать также:
- плотву;
- леща;
- вязя;
- голавля.
Лайфхак! Чтобы рыба заметила ваш крючок, нужно покрасить его красной или светло-отражающей краской.
Что важно знать о рыбалке в Украине сейчас?
Чтобы рыбалка была удачной, нужно учитывать много факторов. Например, погоду. В частности, чтобы наловить много рыбы, стоит придерживаться календаря рыбака.
Для того, чтобы наловить много рыбы, ненужно использовать дорогую наживку. Также хорошо подойдет обычный хлеб. С его помощью можно сделать и прикормку.