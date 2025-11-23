Вы будете удивлены: какую рыбу можно поймать в ноябре

В ноябре реально поймать достаточно много рыбы. Получить хороший улов, можно несмотря на холодную погоду. Какие нюансы важно знать во время рыбалки сейчас, читайте далее.

Что важно знать о рыбалке сейчас?

С середины ноября температура снижается, соответственно, меняется и поведение рыбы в ноябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на рыбоохранный патруль.

Важно! Иногда в ноябре появляется лед. Однако выходить на него категорически нельзя. Как отмечает ГСЧС, толщина льда, для выхода на него, должна составлять как минимум 7 сантиметров.

В общем рыба снижает свою активность в этот период. Однако хищники, наоборот, становятся более подвижными.

Основными трофеями в этот период становятся судак, щука и окунь. Используя крупные блесны, можно стать обладателем неплохого окуня, щуки или судака. Искать их нужно на небольшой глубине, ближе к берегу,

– отмечает патруль.

Интересно! Много окуней в этот период можно найти в прибрежном камыше.

В ноябре можно поймать также:

плотву;

леща;

вязя;

голавля.

Лайфхак! Чтобы рыба заметила ваш крючок, нужно покрасить его красной или светло-отражающей краской.

Что важно знать о рыбалке в Украине сейчас?