Агро 24 Агроновости Вы будете удивлены: какую рыбу можно поймать в ноябре
23 ноября, 23:55
2

Вы будете удивлены: какую рыбу можно поймать в ноябре

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В ноябре можно поймать судака, щуку, окуня, плотву, леща, вязя.
  • Для успешной рыбалки рекомендуется использовать крупные блесны и окрашивать крючок красной или светло-отражающей краской.

В ноябре реально поймать достаточно много рыбы. Получить хороший улов, можно несмотря на холодную погоду. Какие нюансы важно знать во время рыбалки сейчас, читайте далее.

Что важно знать о рыбалке сейчас?

С середины ноября температура снижается, соответственно, меняется и поведение рыбы в ноябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на рыбоохранный патруль.

Важно! Иногда в ноябре появляется лед. Однако выходить на него категорически нельзя. Как отмечает ГСЧС, толщина льда, для выхода на него, должна составлять как минимум 7 сантиметров.

В общем рыба снижает свою активность в этот период. Однако хищники, наоборот, становятся более подвижными.

Основными трофеями в этот период становятся судак, щука и окунь. Используя крупные блесны, можно стать обладателем неплохого окуня, щуки или судака. Искать их нужно на небольшой глубине, ближе к берегу, 
– отмечает патруль.

Интересно! Много окуней в этот период можно найти в прибрежном камыше.

В ноябре можно поймать также:

  • плотву;
  • леща;
  • вязя;
  • голавля.

Лайфхак! Чтобы рыба заметила ваш крючок, нужно покрасить его красной или светло-отражающей краской.

Что важно знать о рыбалке в Украине сейчас?

  • Чтобы рыбалка была удачной, нужно учитывать много факторов. Например, погоду. В частности, чтобы наловить много рыбы, стоит придерживаться календаря рыбака.

  • Для того, чтобы наловить много рыбы, ненужно использовать дорогую наживку. Также хорошо подойдет обычный хлеб. С его помощью можно сделать и прикормку.