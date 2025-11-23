Укр Рус
23 листопада, 23:55
Ви будете здивовані: яку рибу можна зловити у листопаді

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У листопаді можна зловити судака, щуку, окуня, плотву, ляща, в'язя.
  • Для успішної риболовлі рекомендується використовувати великі блешні і фарбувати гачок червоною або світло-відбиваючою фарбою.

У листопаді реально зловити достатньо багато риби. Отримати хороший улов, можна попри холодну погоду. Які нюанси важливо знати під час риболовлі зараз, читайте далі.

Що важливо знати про риболовлю зараз?

З середини листопада температура знижується, відповідно, змінюється і поведінка риби в листопаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на рибоохоронний патруль.

Важливо! Інколи у листопаді з'являється лід. Проте виходити на нього категорично не можна. Як зазначає ДСНС, товщина льоду, для виходу на нього, має складати як мінімум 7 сантиметрів.

Загалом риба знижує свою активність у цей період. Проте хижаки, навпаки, стають більш рухливими.

Основними трофеями в цей період стають судак, щука і окунь. Використовуючи великі блешні, можна стати володарем непоганого окуня, щуки або судака. Шукати їх потрібно на невеликій глибині, ближче до берега, 
– наголошує патруль.

Цікаво! Багато окунів у цей період можна знайти в прибережному очереті. 

У листопаді можна зловити також:

  • плотву;
  • ляща;
  • в'язя;
  • головня.

Лайфхак! Аби риба помітила ваш гачок, потрібно пофарбувати його червоною або світло-відбиваючою фарбою.

Що важливо знати про риболовлю в Україні зараз?

  • Аби риболовля була вдалою, потрібно враховувати багато факторів. Наприклад, погоду. Зокрема, щоб наловити багато риби, варто дотримуватись календаря рибалки.

  • Для того, аби наловити багато риби, непотрібно використовувати дорогу наживку. Також добре підійде звичайний хліб. З його допомогою можна зробити і прикормку.