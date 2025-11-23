Що важливо знати про риболовлю зараз?
З середини листопада температура знижується, відповідно, змінюється і поведінка риби в листопаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на рибоохоронний патруль.
Важливо! Інколи у листопаді з'являється лід. Проте виходити на нього категорично не можна. Як зазначає ДСНС, товщина льоду, для виходу на нього, має складати як мінімум 7 сантиметрів.
Загалом риба знижує свою активність у цей період. Проте хижаки, навпаки, стають більш рухливими.
Основними трофеями в цей період стають судак, щука і окунь. Використовуючи великі блешні, можна стати володарем непоганого окуня, щуки або судака. Шукати їх потрібно на невеликій глибині, ближче до берега,
– наголошує патруль.
Цікаво! Багато окунів у цей період можна знайти в прибережному очереті.
У листопаді можна зловити також:
- плотву;
- ляща;
- в'язя;
- головня.
Лайфхак! Аби риба помітила ваш гачок, потрібно пофарбувати його червоною або світло-відбиваючою фарбою.
Що важливо знати про риболовлю в Україні зараз?
Аби риболовля була вдалою, потрібно враховувати багато факторів. Наприклад, погоду. Зокрема, щоб наловити багато риби, варто дотримуватись календаря рибалки.
Для того, аби наловити багато риби, непотрібно використовувати дорогу наживку. Також добре підійде звичайний хліб. З його допомогою можна зробити і прикормку.