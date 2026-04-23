Цены на кукурузу стремительно растут: что происходит в украинских портах

В украинских портах фиксируют новую волну роста цен на фуражную кукурузу. Рынок поддерживает активный спрос и ограниченное предложение со стороны аграриев.

Спрос и квоты подталкивают цены вверх

На текущей неделе в украинских портах сохраняется восходящий тренд закупочных цен на фуражную кукурузу, сообщает "АПК-Информ". Главным драйвером выступает стабильно высокий спрос, в частности со стороны Турции.

Ключевую роль играет решение турецкой стороны установить квоту на импорт 3 миллионов тонн кукурузы со сниженной пошлиной в размере 5 процентов. Это стимулирует активные закупки и создает дополнительное давление на рынок в сторону роста цен.

В то же время украинские агропроизводители не спешат с продажами. Они ограничивают предложение, рассчитывая на дальнейшее повышение стоимости зерна, что еще больше подогревает рынок.

Какие цены сейчас и чего ждать дальше

По состоянию на 22 апреля в портах Большой Одессы и Дуная закупочные цены на фуражную кукурузу выросли на 3–5 долларов США за тонну по сравнению с концом прошлой недели.

В портах Большой Одессы цены спроса преимущественно формируются на уровне 216–224 долларов США за тонну (условия поставки CPT-порт), тогда как в дунайских портах - в пределах 215–221 долларов США за тонну.

Дополнительным фактором поддержки выступает положительная конъюнктура на внешних рынках. Если глобальный тренд сохранится, цены на украинскую кукурузу могут и в дальнейшем расти, особенно в условиях сдержанного предложения.

