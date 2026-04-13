Что известно о выращивании урожая в зоне Чернобыля?

В иске говорится о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров, о чем сообщают в Офисе Генпрокурора.

Читайте также Тихая гостья среди заброшенных домов: какое интересное животное заметили в Чернобыле

Указанные земли расположены в Вышгородском районе. Но именно в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Это те территории, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Участки находились в пользовании государственного органа, отвечающего за управление зоной отчуждения,

– объяснили в заметке.

Но государственные регистраторы незаконно изменили их статус. Затем они перевели их в коммунальную собственность. После этого право пользования землей безосновательно оформили на частную компанию.

А с 2020 года все эти территории используют для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы. Все это делается без специального разрешения, что представляет риск для жизни и здоровья людей.

Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Также были использованы государственные акты на землю, которые выданы бывшему коллективному предприятию "Рассвет". Но оно находится в процессе прекращения и не имеет правопреемников.

Заметьте! Суд открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание, а следствие пока продолжается.

Напомним, что украинские сельскохозяйственные земли, которые заброшены после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, снова пригодны для ведения сельского хозяйства. Об этом свидетельствует новое исследование. Эту информацию еще год назад сообщили в Independent.

Анализируя образцы почвы и измеряя внешнее гамма-излучение, исследователи установили, что эффективная доза облучения для работников сельского хозяйства значительно ниже национального порога безопасности Украины.

Исследователи также выяснили, что уровень радиации существенно ниже естественного фонового уровня, который наблюдается в разных частях мира,

– писали в материале.

Заметьте! Это означает, что при условии надлежащего мониторинга и соблюдения украинских норм безопасности пищевых продуктов многие культуры можно безопасно выращивать на этих ранее ограниченных территориях.

Что еще следует знать о Чернобыле?