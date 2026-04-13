Что известно о выращивании урожая в зоне Чернобыля?
В иске говорится о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров, о чем сообщают в Офисе Генпрокурора.
Указанные земли расположены в Вышгородском районе. Но именно в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Это те территории, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.
Участки находились в пользовании государственного органа, отвечающего за управление зоной отчуждения,
– объяснили в заметке.
Но государственные регистраторы незаконно изменили их статус. Затем они перевели их в коммунальную собственность. После этого право пользования землей безосновательно оформили на частную компанию.
А с 2020 года все эти территории используют для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы. Все это делается без специального разрешения, что представляет риск для жизни и здоровья людей.
Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует,
– отметили в Офисе Генпрокурора.
Также были использованы государственные акты на землю, которые выданы бывшему коллективному предприятию "Рассвет". Но оно находится в процессе прекращения и не имеет правопреемников.
Заметьте! Суд открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание, а следствие пока продолжается.
Напомним, что украинские сельскохозяйственные земли, которые заброшены после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, снова пригодны для ведения сельского хозяйства. Об этом свидетельствует новое исследование. Эту информацию еще год назад сообщили в Independent.
Анализируя образцы почвы и измеряя внешнее гамма-излучение, исследователи установили, что эффективная доза облучения для работников сельского хозяйства значительно ниже национального порога безопасности Украины.
Исследователи также выяснили, что уровень радиации существенно ниже естественного фонового уровня, который наблюдается в разных частях мира,
– писали в материале.
Заметьте! Это означает, что при условии надлежащего мониторинга и соблюдения украинских норм безопасности пищевых продуктов многие культуры можно безопасно выращивать на этих ранее ограниченных территориях.
Что еще следует знать о Чернобыле?
Ассамблея доноров Счета международного сотрудничества перераспределит 30 миллионов евро для восстановления НКБ, который накрывает разрушенный 4-й энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции.
Согласно предварительным оценкам, для полного ремонта арки нужно 412 миллионов евро.
Работы должны провести до 2030 года.