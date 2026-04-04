В этом году Чернобыльской катастрофе – 40 лет. Еще до полномасштабного вторжения зона отчуждения понемногу превращалась в коммерческо-туристический объект и теряла свою таинственность. В Припять возили туристов, которые особенно заинтересовались зоной после сериала 2019 года Крейга Мейзина и Югана Ренка. В Чернобыле работали ученые. А в остальную часть зоны нелегалом ходила сталкерская тусовка.

Великая война изменила все. Россияне окопались в Рыжем лесу и разграбили научное оборудование в Чернобыле и в целом по зоне. К счастью, оккупация зоны длилась недолго, всего месяц. Хуже всего – Припять теперь не является единственным городом-призраком в Украине. К ней присоединились Бахмут, Угледар, Покровск и еще десятки городов, городков и сел, которые уничтожили россияне.

Становится ли от этого меньше катастрофа Чернобыля? Не становится. Но по сравнению с войной (хотя она и коснулась это место) зона ЧАЭС сейчас – тихий и спокойный музей под открытым небом. 24 Канал посетил Припять в пресс-туре, организованном Государственным агентством по управлению зоной отчуждения, и показывает, как выглядит город-пустыня накануне сороковой годовщины трагедии.

Как встречает Припять?

Зона сейчас – преимущественно военный объект, поэтому о дороге от КПП "Дитятки" в Припять мимо Чернобыля и ЧАЭС можно сказать лишь то, что там много животных. Лошади Пржевальского, олени, зайцы… 40 лет экосистемы зоны живут почти без людей.



Знаменитое колесо обозрения в Припяти

Природа вернулась и на север Киевщины, когда во время битвы за Киев устье реки Ирпень разлилось до своего первоначального состояния. Теперь там живут десятки цапель и аистов.

Центральная площадь и парк развлечений

Если говорить честно, фото Припяти и зоны было слишком много в инфопространстве в годы перед большой войной. Тиражирование фотографий строительства арки, домов с гербами УССР и СССР, остатков магазинов и школ уничтожило эксклюзивность этого места. Ты знаешь как будто каждую точку в Припяти, хотя никогда здесь не был. Хорошо, что киношная Припять из сериала "Чернобыль" не имеет ничего общего с реальной. Один из спальных районов Вильнюса, проспект Ивасюка на Оболони и площадь Знаний киевского Политеха были не очень удачными площадками для съемок и совсем не похожи на город ЧАЭС.

Жилой дом

Припять – один из советских атомоградов. Это стандартные города при атомных электростанциях, которые строились по похожим проектам и застраивались одними и теми же сериями домов, несмотря на то что в каждой республике и каждом регионе были свои проекты.

Здание ресторана

Например, в Припяти только три киевских дома – две белые 16-этажки на улице Леси Украинки и одна девятиэтажка на проспекте Строителей. Остальные – региональные и российские проекты, которые строились централизованно везде при электростанциях.



Такие же дома есть в Славутиче, Вараше, Нетешине, Южноукраинске, временно оккупированных Энергодаре и Щелкино в Крыму (где должны были построить Крымскую АЭС). А также – в Вышгороде, Ладыжине и городках при ГЭС и ТЭС. Самые характерные дома – 16-этажки с гербом и красные девятиэтажки-башни.

Советские артефакты Припяти

В каком состоянии Припять в 2026 году?

Город очень тяжело пережил холодную зиму 2026-го, говорят в агентстве по управлению зоной отчуждения. Все больше зданий разрушаются до критической точки. Уже разрушена первая школа, на очереди третья, которая после зимы сильно протекает. Дворец культуры "Энергетик", центральный объект города, засыпан строительным мусором, обломками стекла и гипса. Кое-где видны остатки советских росписей стен.



Мозаика на почте и дом с надписью "Пусть будет атом рабочим, а не солдатом"

В третьей школе и бассейне "Лазурный"

По третьей школе на улице Спортивной разбросаны следы советского образования – пропагандистские стишки из учебников, страницы с Лениным, резиновый пупс и тетради. В бассейне "Лазурный" рядом – прогнивший паркет, аварийные лестницы и пугающая пустота чаши бассейна. Рядом – жилые дома как будто в идеальном состоянии: одинаковые окна, чистые белые фасады. Пока не подойдешь ближе.

В общем город превратился в лес с коробками домов. Собственно, это и нивелирует атмосферу трагедии, превращает пустошь в лес, в котором просто чудом оказались опрятные советские многоэтажки. Здесь метровый слой листьев и веток, поют птички, в небе летает сокол, а среди веток вдруг выглядывает мозаичный Прометей.

Мозаики на магазине "Ручей" и на кинотеатре "Прометей"

Где страшнее всего в Припяти?

Самый "попсовый" объект Припяти – конечно центральная площадь. По кругу – отель "Полесье" с вывеской и характерным козырьком на крыше, колоннада, дворец культуры "Энергетик", ресторан и универсам, две высотки с гербами, дом с надписью: "Пусть будет атом рабочим, а не солдатом", и розовый дом с магазином "Радуга".

Внутри универсама

На удивление, самое тяжелое впечатление производит универсам. Для тех, кто не застал советскую торговлю: это аналог супермаркета, такие магазины работали в Украине до начала 2000-х. Огромный зал с кафелем, вывесками отделов вроде "Животные жиры" и металлическими тележками возвращает в детство. Но, в отличие от 1990-х, здесь апокалиптический беспорядок. Какой-то советский вариант Last of us.

Закат над Припятью

Впрочем, стоит выйти из универсама – и перед тобой снова город-заповедник с запахом хвои и пением птиц. Здесь до сих пор опасно – радиоактивное пятно может встретиться где угодно среди города. Но по сравнению с войной – это ничто.