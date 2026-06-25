Рапс дорожает перед началом сезона: жара в Европе меняет ситуацию на рынке

Украинский рынок рапса получил новый импульс после нескольких недель снижения цен. На ситуацию повлияли погодные риски в Европе, прогнозы урожая и конкуренция между экспортерами и переработчиками.

Цены на рапс начали восстанавливаться после падения

Украинский рынок рапса в конце июня продемонстрировал первые признаки стабилизации после резкого снижения форвардных цен, сообщает GrainTrade. Поддержку котировкам оказал рост стоимости рапса на бирже Euronext в Париже, а также опасения относительно будущего урожая из-за неблагоприятных погодных условий в Европе.

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Как сообщают аналитики, одним из главных факторов изменения настроений на рынке стала жара в странах Европейского Союза. Высокие температуры создают риски для посевов рапса, что заставляет участников рынка более внимательно оценивать перспективы нового урожая.

В Украине форвардные цены на рапс нового урожая на прошлой неделе опускались до 560–570 долларов США за тонну. Однако уже в начале текущей недели трейдеры подняли закупочные цены до 570–575 долларов США за тонну с доставкой в черноморские порты.

В то же время аграрии оценивают потенциал урожайности рапса довольно сдержанно. Из-за прохладной весны культура не смогла полностью реализовать свой потенциал, а дефицит осадков в западных областях Украины в мае–июне дополнительно ухудшил ситуацию.

Мировые погодные риски могут поддержать рапс

В начале нового маркетингового сезона ожидается активная борьба за сырье между экспортерами и перерабатывающими предприятиями. Заводы будут пытаться сформировать запасы рапса на июль–август, поскольку запасы других масличных культур, в частности подсолнечника и сои, сокращаются.

Это может оказать дополнительную поддержку внутренним ценам на рапс. В то же время значительное влияние на рынок окажут результаты уборки урожая и фактические показатели урожайности.

На бирже Euronext в Париже августовские фьючерсы на рапс после падения до 502 евро за тонну начали восстановление. За последние торговые сессии котировки выросли до 511,75 евро за тонну, что соответствует примерно 591,5 доллара США за тонну.

Поддержкой для рынка остаются риски второй волны жары в странах Европейского Союза. Во Франции и части Германии прогнозируют температуру на уровне 40–42 градусов по Цельсию, что может негативно повлиять на урожайность.

Дополнительным фактором неопределенности остается ситуация в Австралии. Несмотря на увеличение площадей под канолой, засушливые условия уже повлияли на перспективы урожая. Ожидается, что производство может сократиться до 6,9 миллиона тонн против 7,68 миллиона тонн в предыдущем сезоне.

Участники рынка также следят за развитием явления Эль-Ниньо, которое в ближайшие месяцы может привести к уменьшению количества осадков и повышению температур в ключевых аграрных регионах Южного полушария.

Важно! Таким образом , дальнейшее движение цен на рапс будет зависеть от темпов уборки урожая, реальной урожайности и погодных условий в основных странах-производителях. Пока что рынок получил поддержку, но остается чувствительным к новым погодным изменениям.