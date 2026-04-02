Рынок зерна на перепутье: у производителей большие остатки и неопределенные цены

Украинский зерновой рынок входит в новый сезон с риском значительных переходящих остатков. В то же время аграрии меняют подходы к выращиванию и хранению зерна, реагируя на затраты и рыночные условия.

Пшеница: экспорт отстает, остатки растут

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что уборочная кампания в Украине в Украине еще не завершена – аграрии продолжают собирать "озимую" кукурузу. Производители медленно свыкаются с мыслью, что можно оставить кукурузу в поле и дождаться пока она подсохнет.

По его словам, качество такой кукурузы чаще всего не соответствует требованиям ДСТУ, однако и на нее находится спрос – вопрос всегда в цене. Соответственно с учетом высокой влаги осенью (25-35%) и цен на сушку в то время, возможно, идея оставить кукурузу до весны не выглядит сейчас такой и дикой.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Темпы экспорта из Украины в этом сезоне продолжают отставать от прошлогодних. За февраль было проэкспортировано 0,6 миллиона тонн (в предыдущем сезоне – 1,2 миллиона тонн), за март вероятно экспорт составит 0,8-0,9 миллиона тонн (против 1,1 миллиона тонн в прошлом году). Хотя темп и улучшается, однако остается недостаточным – с такой динамикой аграрии зайдут в новый 2026/2027 сезон со значительными переходящими остатками, которые могут достичь 5 миллионов тонн.

С другой стороны, по словам специалиста, для производителей это может и не будет сильным стрессом учитывая опыт 2022-2023 годов. Цены на пшеницу после некоторого укрепления в марте стабилизировались и, даже, несколько успокоились снизившись на пару долларов от пиков.

Цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты пока составляют:

4 класс – 217 – 218 долларов за тонну;

3 класс – 221 – 223 долларов за тонну;

2 класс – 224 – 225 долларов за тонну.

Кукуруза: стабильный экспорт и новые подходы фермеров

Темпы экспорта кукурузы стабилизировались на отметке 2,6-2,7 миллиона тонн в месяц. Потенциал экспорта составляет 26-27 миллионов тонн, а это значит, что ситуация с переходящими остатками кукурузы будет аналогична ситуации с пшеницей – до конца текущего сезона по кукурузе (сентябрь) остатки зерна могут составить 4-5 миллионов тонн.

И опять же – такие переходящие остатки вероятно не создают сильного дискомфорта производителям, которые обеспечены в большей степени и оборотными котами, и складскими мощностями,

– говорит Андрей Бут.

По его словам, ситуация в мире намекает, что дешевых энергоносителей, а значит и дешевого зерна в мире в ближайшее время может не будет. С другой стороны при хорошем урожае в 2026 году в Украине могут сформироваться значительные объемы предложения, что в моменте может давить на цены. Как будет развиваться ситуация будем наблюдать, однако работа в рынке коммодити все больше и больше начинает напоминать азартные игры.

Цены на условиях ДАП порт 216-218 долларов за тонну.

