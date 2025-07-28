Как украинским аграриям уберечь поля и урожай от нашествия саранчи

Юг Украины потерпел настоящее стихийное бедствие, однако вызванное не погодой, а нашествием саранчи, которая жрёт все растения на своём пути. Специалисты говорят, что уберечь поля от вредителя можно, однако для этого стоит начать с профилактических мероприятий.

Что делать, если саранча уже появилась?

Ученый Иван Мринский утверждает, что если вы как агроном не были на поле три дня – то считайте, что вы не знаете, что там происходит, сообщает 24 Канал. По его мнению, это особенно актуально сейчас, когда наблюдаются сильные ветры, а саранча перемещается именно по ветру.

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Иван Мринский Декан агрономического факультета Херсонского государственного аграрно-экономического университета Но если уж так случилось, что саранча обнаружена на территории хозяйства и отложила яйца, надо обрабатывать почву (яйцекладки находятся в поверхностном слое).

Важно! Такие агротехнические мероприятия, как дискование, лущение, вспашка позволяют уничтожить большую часть яиц саранчи.

Обработку надо делать до того, как саранча станет на крыло. Иначе – это уже будет "тушение пожара".

Опрыскивание следует проводить рано утром, когда "кулиги" еще не поднялись в воздух.

При этом следует выбирать разрешенные препараты, а действия координировать с местными подразделениями Госпродпотребслужбы.

Профилактика и совместные действия предотвращают бедствие

Ученый обращает внимание, что особенно сложно бороться с саранчой на высоких культурах – подсолнечника и кукурузе, поскольку наземная техника для химобработки туда просто не заходит. Помогут только дроны, самолеты, вертолеты.

Часто саранча появляется на заброшенных участках – обочины дорог, заброшенные фермы, балки. Их надо мониторить регулярно. Потому что оттуда она может распространиться дальше – на поля. Даже если мы зафиксировали увеличение численности саранчи на территории бывшего Каховского водохранилища, обработать такую площадь просто нереально. Единственное, что можно сделать – предупредить хозяйства вокруг и призвать к регулярному мониторингу,

– отмечает Иван Николаевич.

Ученый подчеркивает: аграрное сообщество, как всегда, держится вместе. Хозяйства обмениваются информацией, предупреждают друг друга по телефону и реагируют оперативно. Однако эффективная борьба с саранчой требует совместных решений, техники, препаратов и четкого понимания рисков.

Поэтому уже сейчас сельхозпроизводителям надо готовиться к сезону 2026 года, поскольку вероятность повторной вспышки численности саранчи высока.

Это проблема не одного хозяйства и даже не одной страны. Надо быть на по готовы – и с техникой, и со средствами защиты, и с планом действий,

– резюмирует Мринский.