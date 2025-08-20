Производство сельскохозяйственной продукции с января по июль 2025 года сильно упало по сравнению с прошлым годом. Однако спад производства не равномерный по регионам страны.

Почему в производство упало за первые полгода?

С января по июль 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине упал на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины. Это обусловлено прежде всего сокращением выпуска продукции растениеводства.

В Госстате сообщили, что основные причины следующие:

сезонность производства продукции растениеводства;

неблагоприятные погодные условия, следствием которых стала более поздняя уборка зерновых и масличных культур и снижение их урожайности.

По расчетам специалистов, в январе – июле 2025 года индекс сельскохозяйственной продукции в Украине составил 81,5% к январю – июля прошлого года. По видам продукции больше всего пострадало растениеводство – сокращение до 74,5%, тогда как животноводство продемонстрировало стабильный результат – индекс составляет 95,3%.

Обратите внимание! В службе отметили, что спад больше задел сельхозпредприятия – там за семь месяцев производство сократилось до 77,7% от прошлогоднего уровня. В хозяйствах населения показатели выше – 89,7% прошлогоднего объема за этот период.

Значительное падение объемов сельхозпродукции зафиксировано в Хмельницкой области (46,3% от соответствующего показателя в прошлом году) и в Донецкой области (47,8%).

Важно! В то же время отдельные области демонстрируют рост сельскохозяйственного производства. Так, в Запорожской, Закарпатской и Одесской областях аграриям удалось превысить уровень прошлого года. Абсолютным лидером в Украине стала Николаевщина, где индекс сельхозпродукции достиг 106,7%.