Виробництво сільськогосподарської продукції з січня по липень 2025 року сильно впало порівняно з минулим роком. Однак спад виробництва не рівномірний по регіонах країни.

Чому у виробництво впало за перші пів року?

З січня по липень 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні впав на 18,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу статистики України. Це зумовлено насамперед скороченням випуску продукції рослинництва.

У Держстаті повідомили, що основні причини такі:

сезонність виробництва продукції рослинництва;

несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових і олійних культур і зниження їх врожайності.

За розрахунками фахівців, у січні – липні 2025 року індекс сільськогосподарської продукції в Україні становив 81,5% до січня – липня торік. За видами продукції найбільше постраждало рослинництво – скорочення до 74,5%, тоді як тваринництво продемонструвало стабільніший результат – індекс становить 95,3%.

Зверніть увагу! У службі зазначили, що спад більше зачепив сільгосппідприємства – там за сім місяців виробництво скоротилося до 77,7% від тогорічного рівня. У господарствах населення показники вищі – 89,7% торішнього обсягу за цей період.

Значне падіння обсягів сільгосппродукції зафіксоване на Хмельниччині (46,3% від відповідного показника торік) та на Донеччині (47,8%).

Важливо! Водночас окремі області демонструють зростання сільськогосподарського виробництва. Так, у Запорізькій, Закарпатській та Одеській областях аграріям вдалося перевищили рівень минулого року. Абсолютним лідером в Україні стала Миколаївщина, де індекс сільгосппродукції сягнув 106,7%.