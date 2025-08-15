Украинские правоохранители выявили очередную схему вывоза украинской сои за границу в обход таможенного режима. Попытки мошенников вывезти тысячи тонн сои не удались.

Как разоблачили схему по вывозу сои?

Мошенники пытались незаконно вывезти партию сои на 2 миллиона долларов из порта Южный, что в Одесской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Очередная попытка мошенников по вывозу "черного зерна" по поддельным документам и с использованием "товаров прикрытия" или "отличных от экспорта таможенных режимов" НЕ удалась! Спасибо БЭБ за выявление факта незаконного вывоза через порт "Южный" 5,4 тыс тонн сои на 2 миллиона долларов,

– рассказал Гетманцев.

Одесская таможня 12 августа пропустила судно с этой партией сои в таможенном режиме "Переработка за пределы таможенной территории". Народный депутат Марьян Заблоцкий отметил, что во вторник ряд СМИ сообщил, что малоизвестная ООО "АЛТЕКС ГРУПП" якобы впервые нашла лазейку для вывоза кукурузы и сои на компанию AL TAZAMAIDAN FZ – LLC.

Действительно, могу подтвердить, что ООО "АЛТЕКС ГРУПП" пытается экспортировать подозрительные объемы сои. Других культур в таможенном оформлении пока не вижу. Если СМИ сообщали о 6 тыс. тонн, то я вижу растаможку на 100 тыс. тонн на 1,5 млрд грн! И ни одной налоговой накладной за последние три года, которая бы подтверждала приобретение сои этим экспортером, нет. Это дает основания считать, что операции проводятся по сомнительным схемам,

– отмечает нардеп.

Обратите внимание! По словам Заблоцкого, если в Украине появляется новая аграрная схема, то "можно почти наверняка угадать, что речь идет именно об этой культуре (сое)".