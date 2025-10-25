Цены на шоколад останутся высокими: сколько продлится подорожание

Сырье для производства шоколада дешевеет, однако мировой рынок нестабилен. Украина полностью зависима от импорта какао, поэтому глобальные тенденции будут влиять на внутренний рынок.

Какова ситуация на рынке какао в мире?

Несмотря на снижение цен на какао-бобы в мире, стоимость шоколада будет оставаться высокой из-за рисков, которые не позволяют вернуть достаточные уровни производства. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал доктор экономических наук Богдан Духницкий.

Нестабильность на рынке какаопродуктов вызвана проблемами в странах Западной Африки, в частности засухой и обновлением какао-плантаций. Однако в целом для сырья в течение последних месяцев фиксируют тенденцию снижения стоимости.

Богдан Духницкий Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник "Института аграрной экономики" Мировые цены на шоколад пока будут оставаться высокими, ведь риски не позволяют вернуть достаточные уровни производства. Сейчас можно констатировать очередной рост цен на какаопродукты в Украине, который в ближайшие месяцы должен продолжиться вследствие влияния последних актуальных тенденций на глобальных рынках этих продуктов, что до сих пор остаются далекими от стабильности.

По информации эксперта Богдана Духницкого, в январе-сентябре 2024 года средняя стоимость импортируемых в Украину изделий из какао, в частности шоколада, составляла 6 250 долларов за тонну. За аналогичный период в этом году эта цифра выросла до 9 457 долларов за тонну, то есть на 51%. Это заложило основу для подорожания в розничных сетях.

Ссылаясь на данные Международной организации по какао, эксперт рассказал, что цены на какао-бобы колебались летом 2025 года и продолжили падение осенью:

в начале июня – более 9 тысяч долларов США за тонну;

в середине июля – менее 7 тысяч долларов за тонну;

в августе – 8 тысяч 163 доллара за тонну;

в середине сентября – 7,1 – 7,2 тысячи долларов за тонну;

в октябре – 5,7 – 5,8 тысячи долларов за тонну.

Эксперт Богдан Духницкий говорит, что в следующем году в мире ожидают превышение глобального предложения над потреблением какао-бобов. Оно может произойти благодаря росту производства и сокращению спроса вследствие предыдущих ценовых взлетов.

Заметим! В 2022 – 2023 годах мировое производство какао-бобов составляло 5 миллионов тонн, тогда как в следующем сезоне снизилось до 4,5 миллиона тонн. По предварительным оценкам, в сезоне 2024/25 произошло только частичное восстановление урожая – до 4,8 миллиона тонн.

Сейчас на мировом рынке какао оптимистичные ожидания относительно большего предложения подкрепляются расширением производства в Эквадоре и улучшением погодных условий в Западной Африке.

Как рынок оправляется после мирового кризиса какао?