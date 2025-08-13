Любительская рыбная ловля в Украине разрешена только с использованием удочки. Ловля рыбы сетью считается серьезным нарушением законодательства и карается штрафами.

Какой штраф за ловлю рыбы сетью?

Кроме сетей к незаконным орудиям лова относятся электроудочки и взрывчатка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины. Все эти варварские орудия категорически запрещено использовать, поскольку это приводит к массовому уничтожению рыбных ресурсов и нарушает экологическое равновесие.

Обратите внимание! Использование запрещенных орудий лова, в частности сетей, классифицируется как административное или уголовное нарушение в зависимости от масштаба и обстоятельств. За незаконный вылов рыбы сеткой штрафы составляют от 340 до 680 гривен за первое нарушение. В случае повторного – до 1360 гривен.

Также кроме штрафа, нарушитель должен возместить убытки, нанесенные рыбному хозяйству. Их размер зависит от количества и вида незаконно выловленной рыбы. Штрафы за каждый незаконно выловленный экземпляр следующие:

форели – 7 225 гривен;

сома – 5 117 гривен;

сазана (карпа) – 3 706 гривен;

толстолобика – 3 638 гривен;

белого амура – 3 638 гривен;

судака – 3 587 гривен;

щуки – 3 468 гривен;

окуня – 3 162 гривны;

леща – 1 649 гривен;

бельдюги (жереха) – 1 649 гривен;

линя – 1 598 гривен;

голавля – 1 598 гривен;

чехони – 1 581 гривна;

рыбец – 1 581 гривна;

синца – 1 581 гривна;

плотвы (тарани) – 1 564 гривен.

Обновленные Правила любительского и спортивного рыболовства предусматривают, что на период нереста одному человеку за сутки разрешено вылов трех килограммов рыбы с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой. Разрешается это только на участках, где разрешено любительское рыболовство на период весенне-летнего запрета.

Важно! В этот период запрещено промышленное рыболовство и подводная охота. Также усиливается контроль за работой водозаборных сооружений.