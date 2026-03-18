Цены на яйца выросли за год на треть: сколько стоит десяток в магазине

В Украине продолжает расти стоимость яиц – только за месяц цены прибавили более 3%. В годовом измерении подорожание еще ощутимее и превышает 30% с 2025 года.

В феврале средняя потребительская цена яиц в Украине выросла на 3,1% – до 68,33 гривны за десяток против 66,27 гривны в январе. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В годовом измерении рост цен является еще более заметным. По сравнению с февралем 2025 года яйца подорожали на 33,6% – с 51,14 гривны за десяток.

В то же время в ведомстве уточняют, что приведенные показатели не учитывают данные с временно оккупированных территорий, а также регионов, где продолжаются или велись боевые действия.

Сколько стоит десяток в супермаркете?

Согласно данным сайта "Минфин", сейчас в самых популярных сетях супермаркетов Украины такие цены за десяток яиц:

Яйца куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук.

Auchan 78,50 гривны;

Megamarket 88,20 гривны;

Novus 79,99 гривны;

Ашан 83,60 гривны;

Varus 79,80 гривны.

