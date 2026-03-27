Земельный участок какой площади могут выделить участнику боевых действий в 2026 году
- Участники боевых действий в Украине имеют право на получение земельного участка, но во время военного положения действует запрет на бесплатную передачу земель в частную собственность.
- Законодательство позволяет получать земельные участки для различных целей, но процесс получения включает подачу ходатайства и дополнительных документов, с рассмотрением в течение 30 дней.
В Украине участники боевых действий имеют право на получение земельного участка вне очереди. Однако сейчас есть ограничения по выдаче земли из-за действия военного положения в стране.
Сколько земли могут дать УБД?
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.
Смотрите также Двойная регистрация земли: почему возникает и как защитить участок
Законодательство позволяет получение УБД земельных участков в следующих размерах:
- Для садоводства (до 0,12 гектара),
- Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),
- Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),
- Для дачного строительства (до 0,10 гектара).
Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:
- обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);
- документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.
Важно! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.
Какие запреты действуют во время военного положения?
Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.
Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность
- гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).
Не сажайте и не копайте: какие ограничения действуют на землях, под которыми проложены коммуникации?
Запрещено строить сооружения и сажать деревья над инженерными коммуникациями, а также изменять рельеф земли без согласования.
Владельцы земельных участков могут требовать возмещения через сервитут или за убытки от проведенных работ, а также уменьшение налога из-за ограничения использования участка.