Спрос на соевое масло рекордно вырос в мире: кто покупает больше всего

В мире продолжает расти спрос на соевое масло, которое вытесняет с рынка даже подсолнечное. Мировой импорт достиг рекордных значений.

Спрос на соевое масло растет

Мировой спрос на соевое масло продолжает расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Значительное увеличение закупок соевого и пальмового масел в августе – октябре 2025 года полностью компенсировало спад импорта подсолнечного масла.

По оценкам Oil World, общий импорт трех основных растительных масел в мире вырос примерно на 1,2 миллиона тонн за указанный период.

Эксперты отмечают, что мировой импорт соевого масла в январе – октябре 2025 года достигал 1,35 миллиона тонн в месяц, что стало рекордным показателем и более чем на 20% больше соответствующего уровня прошлого года. В то же время доля Индии в мировом импорте выросла до 35 – 39% за последние месяцы.

Однако в Пакистане, Бангладеш, Вьетнаме и ряде североафриканских стран потребность в импорте соевого масла в последнее время сокращается из-за стремительного роста объемов переработки соевых бобов, что и в дальнейшем будет сдерживать их потребность в импорте масла.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы рынок будет оставаться волатильным, а спрос – неравномерным между различными регионами мира. Спрос на соевое масло может упасть ниже прошлогоднего уровня в ближайшие 3 – 5 месяцев.

