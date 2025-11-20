Можно ли срезать ветки соседского дерева, свисающие к вам во двор
- Владелец участка может обрезать ветви или корни соседского дерева, если они мешают пользоваться участком по его целевому назначению.
- Перед срезанием веток следует урегулировать вопрос с соседом и направить ему заказное письмо с требованием об устранении нарушения.
Бывает так, что люди сажают деревья, не задумываясь, что они вырастут и их крона залезет на соседский участок. Не все думают и над тем, можно ли обрезать ветки с соседского дерева над своим двором.
Можно ли срезать ветки соседского дерева?
Часто давно высаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает затенять ветвями соседскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.
В таких случаях соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветки.
Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.
Какое расстояние от дерева до забора должно быть?
Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.
Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.
Обратите внимание! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использовании вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.
