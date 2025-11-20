Общие правила и нюансы дарения дома

Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Канала рассказала, что вопрос "можно ли подарить дом, если земля под ним не приватизирована?" звучит вполне логично. Ведь, по ее словам, у такого приятного акта как дарение недвижимости непременно есть и юридическая (или даже бюрократическая) составляющая.

Любовь Полишкевич Управляющий партнер юридической фирмы "Результат", руководитель практики земельного права и недвижимости Хорошая новость: подарить дом без приватизированной земли можно. Право собственности на сам дом существует отдельно от права на землю, поэтому сам факт неприватизированного участка не блокирует заключение договора дарения.

Однако здесь есть нюанс – это кадастровый номер. По словам юристки, любой нотариус обязательно скажет вам волшебную фразу: "а где кадастровый номер земельного участка?" Даже если земля еще не находится в частной собственности, ей должен быть присвоен кадастровый номер, ведь это существенное условие договора дарения дома.

Поэтому программа-минимум – заказать техническую документацию по землеустройству и получить тот самый номер, без которого договор просто не удостоверят.

Что делать, если земля приватизирована и какие документы готовить?

Когда участок приватизирован, то вместе с домом придется дарить и сам земельный участок, ведь его судьба юридически "привязана" к недвижимости, что на нем расположена.

Это прямо предусмотрено статьей 120 Земельного кодекса Украины, которая устанавливает единство объекта недвижимости и земли под ним,

– отмечает Любовь Полишкевич.

Для оформления договора дарения следует подготовить следующий пакет документов:

паспорт и ИНН дарителя и одаряемого;

и ИНН дарителя и одаряемого; документ, подтверждающий право собственности на дом;

на дом; технический паспорт на дом;

на дом; выписка из Государственного реестра вещных прав (если есть);

(если есть); выписка из ГЗК (кадастровый номер земельного участка (обязательно);

(кадастровый номер земельного участка (обязательно); документы на землю , в случае если она приватизирована;

, в случае если она приватизирована; отчет об экспертной денежной оценке дома и участка (если приватизированный).

Нотариус может попросить дополнительные документы в зависимости от ситуации, но это базовый "стартовый набор".

Обратите внимание! Итак, подарить дом без приватизированной земли вполне реально, однако это не тот подарок, который "заворачивают за 5 минут". Для заключения договоров дарения понадобится практически такой же пакет документов как и при продаже объекта недвижимости.

