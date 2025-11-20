Загальні правила та нюанси дарування будинку

Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що питання "чи можна подарувати будинок, якщо земля під ним не приватизована?" звучить цілком логічно. Адже, за її словами, у такого приємного акту як дарування нерухомості неодмінно є і юридичний (чи навіть бюрократичний) складник.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка юридичної фірми "Результат", керівниця практики земельного права та нерухомості Добра новина: подарувати будинок без приватизованої землі можна. Право власності на сам будинок існує окремо від права на землю, тому сам факт неприватизованої ділянки не блокує укладення договору дарування.

Однак тут є нюанс – це кадастровий номер. За словами юристки, будь-який нотаріус обов'язково скаже вам чарівну фразу: "а де кадастровий номер земельної ділянки?" Навіть якщо земля ще не перебуває у приватній власності, їй має бути присвоєний кадастровий номер, адже це істотна умова договору дарування будинку.

Тож програма-мінімум – замовити технічну документацію із землеустрою та отримати той самий номер, без якого договір просто не посвідчать.

Що робити, якщо земля приватизована та які документи готувати?

Коли ділянка приватизована, то разом із будинком доведеться дарувати й саму земельну ділянку, адже її доля юридично "прив'язана" до нерухомості, що на ній розташована.

Це прямо передбачено статтею 120 Земельного кодексу України, яка встановлює єдність об'єкта нерухомості та землі під ним,

– зазначає Любов Полішкевич.

Для оформлення договору дарування варто підготувати наступний пакет документів:

паспорт та ІПН дарувальника і обдарованого;

та ІПН дарувальника і обдарованого; документ, що підтверджує право власності на будинок;

на будинок; технічний паспорт на будинок;

на будинок; витяг з Державного реєстру речових прав (якщо є);

(якщо є); витяг з ДЗК (кадастровий номер земельної ділянки (обов'язково);

(кадастровий номер земельної ділянки (обов'язково); документи на землю , у разі якщо вона приватизована;

, у разі якщо вона приватизована; звіт про експертну грошову оцінку будинку і ділянки (якщо приватизована).

Нотаріус може попросити додаткові документи залежно від ситуації, але це базовий "стартовий набір".

Зверніть увагу! Отже, подарувати будинок без приватизованої землі цілком реально, проте це не той подарунок, який "загортають за 5 хвилин". Для укладення договорів дарування знадобиться практично такий же пакет документів як і під час продажу об'єкта нерухомості.

