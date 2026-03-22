Штрафы достигают десятков тысяч: как наказывают за незаконно спиленное дерево

За незаконную вырубку деревьев в Украине предусмотрены штрафы. Наказание зависит от обстоятельств нарушения, размера дерева и его вида.

Какой штраф придется заплатить за спиленное дерево?

О том, во сколько обойдется незаконно срубленное дерево, говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

Так, незаконная порубка, повреждение или уничтожение лесных культур и саженцев грозит человеку штрафом. Для граждан – от 510 до 1 020 гривен. Если же виновным будет должностное лицо – сумма штрафа будет от 2 550 до 5 100 гривен.

Как отмечает se.forest.gov.ua за повторное такое нарушение штраф будет больше. Для граждан 1 020 – 1 530 гривен и для должностных лиц 10 200 – 15 300 гривен.

По другой статье уничтожение зеленых насаждений, отдельных видов деревьев за пределами населенного пункта и в его пределах, не отнесенных к лесному фонду тоже имеет штраф для нарушителей. Речь идет о 170 – 510 гривен для граждан и 510 – 850 гривен для должностных лиц или предпринимателей.

В частности, кроме штрафов за спиленные деревья, нарушитель должен возместить убытки. Их определяют по диаметру деревьев.

Так если диаметр ствола срубленного дерева до 14 сантиметров – дополнительное возмещение составит 534,55 гривны.

Для диаметра 22,1 – 26 сантиметров – 4 855,61 гривны.

Наибольшее возмещение надо отдать за деревья с диаметром 46,1 – 50 сантиметров – 22 038,11 гривны.

Что известно о штрафах для спиленных новогодних деревьев?

В то же время, как отмечает пресс-служба КГГА, отдельная угроза спиливания существует в предновогодний период. Касается это хвойных растений. Именно поэтому на вырубку таких деревьев введены отдельные штрафы, которые зависят от размера дерева. Если срубить елку:

в лесу – штраф от 599 до 2 709 гривен.

в пределах города или населенного пункта – штраф от 1 152 гривен до 1 852 гривен.

в пределах территорий и природно-природно заповедных фондов – от 908 до 4 132 гривен.

