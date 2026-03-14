Как правильно обрезать деревья весной?

Тогда удастся улучшить урожай, а владелец или владелица смогут упростить себе уход за растением, о чем рассказали на сайте Васильев сад.

Читайте также ЕС открыл рынок для украинских саженцев вишни: что разрешили экспортировать

Итак, существует три периода, когда можно обрезать деревья. Однако следует придерживаться всех правил.

Начало марта (проводится до начала сокодвижения) – обрезку начинают с молодых семечковых садов. Речь идет о яблоне или груше. Конец марта и начало апреля – происходит обрезка уже большинства культур семечковых и косточковых (то есть это черешня, вишня, абрикос и т.д.). Начинают ее именно с младших деревьев. Май – июнь: в конце весны делают обрезку как во время, так и после цветения. В начале лета можно обрезать взрослые деревья. Более того, наиболее желательно обрезать их в поздние сроки – для ограничения размеров кроны.

Обратите внимание! Обрезку и формирование молодых деревьев нужно заканчивать до начала сокодвижения.

Также нужно разбираться в общих правилах обрезки. Например, очистка дерева. Владелец растения должен удалить сухие, больные или поврежденные ветви. Также следует избавиться от веток, растущих внутрь кроны – они создают препятствия для циркуляции воздуха и солнечного света.

Необходимо не забыть о формировании кроны. Это особенно важно для молодых деревьев, чтобы они смогли развиваться. Однако не следует игнорировать и старые – таким образом можно омолодить крону и восстановить плодоношение.

Эксперты советуют удалять лишние или слабые ветви, а еще ограничить количество побегов, которые растут в нижней части дерева. Они также могут они могут мешать нормальному развитию основных ветвей

Делайте обрезку на кольцо или над почкой, что способствует правильному росту новых побегов.

– говорится в материале.

В то же время не следует обрезать ветви слишком коротко. Такие действия могут привести к загниванию или проблемам с заживлением ран.

Специалисты отмечают: важно соблюдать умеренность. Не стоит обрезать более 20 – 30% веток за раз. Чрезмерная обрезка может привести к уменьшению урожайности или даже гибели дерева.

Важно! Иногда человек может захотеть и избавиться от дерева. Это возможно, если растение находится на частном участке земли. Тогда решение об удалении дерева принимает владелец. Пилить деревья нельзя только во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщали в Бердичевском городском совете.

Что еще следует знать украинцам о деревьях?