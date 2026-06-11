Что такое OnlyFarmers и как работает новая платформа

Британский телеведущий и фермер Джереми Кларксон запустил онлайн-проект OnlyFarmers – социальную сеть, созданную специально для аграриев, сообщает ProAgroGroup. Платформа доступна по адресу onlyfarmers.co.uk и уже открыта для пользователей в Великобритании.

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Фермеры могут создавать собственные профили, загружать фото и видео со своих хозяйств, а также делиться практическими советами по выращиванию культур, уходу за животными и использованию техники. Формат напоминает известные социальные платформы, однако полностью сфокусирован на аграрной тематике и профессиональном общении.

По словам Кларксона, идея идея OnlyFarmers заключается в том, чтобы показать настоящую жизнь фермеров без прикрас и мифов. Он отмечает, что агросектор часто недооценивают, хотя он является критически важным для экономики и продовольственной безопасности.

Телеведущий, который последние годы сам занимается фермерством и снимается в шоу Clarkson's Farm, стремится дать аграриям возможность напрямую рассказывать о своей работе. Это должно изменить восприятие сельского хозяйства среди городских жителей и молодежи.

Почему новая агросоцсеть вызвала интерес

Инициатива уже привлекла внимание британских фермеров и аграрных сообществ. Эксперты считают, что такие платформы могут помочь популяризировать фермерство и сделать его более привлекательным для нового поколения.

В перспективе подобные цифровые проекты могут стать инструментом обмена опытом между аграриями разных стран и способствовать развитию современного агробизнеса.