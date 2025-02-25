Сколько действительно стоит украинская земля: как рассчитать реальную цену

Официальная статистика говорит, что средневзвешенная стоимость сельскохозяйственной земли товарного назначения в Украине в третьем квартале 2024 года составила 46,8 тысячи гривен (около 1130 долларов) за гектар. Однако цены в высококонкурентных регионах (Винницкая, Хмельницкая области) уже достигают 3000 долларов.

Почему официальная статистика не является объективной

Однако официальная статистика показывает рост средней стоимости до 46,8 тысячи гривен за гектар. То есть за весь период с середины 2021 года после отмены 30 – летнего моратория на продажу земли имеем прирост цены гектара только на 8,66% в евро (41,6% в гривне).

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При том, что за три с половиной года работы рынка земли в Украине объем продаж вырос втрое: с 28 тысяч сделок (100 тысяч гектар) в 2021 году до 104 тысяч сделок (314 тысяч гектар) в 2024 году. По данным исследования KSE, только 19% сделок регистрируется с фактической ценой продажи, а 60% сделок фиксируют стоимость на уровне минимально допустимой – нормативной денежной оценки.

Требование подтверждения реальных источников дохода при покупке земли создает проблемы для некоторых покупателей. Еще одним фактором являются налоговые обязательства, которые исчисляются от стоимости сделки. В частности, рост военного сбора с 1,5% до 5%,

– объясняет СЕО и соучредитель "Твое Коло" Андрей Усенко.

Как рассчитать истинную стоимость земли

По словам Усенко, мировая практика предлагает простую формулу определения справедливой стоимости: стоимость земли равна годовой арендной плате разделенной на ставку капитализации. Ставка капитализации для сельхозземель обычно составляет 5 – 8%.

Сегодня типичная арендная плата в Украине колеблется от 100 – 150 долларов за гектар на севере страны до 150 – 300 долларов за гектар в центральных регионах и возле портов. Если взять среднюю ставку капитализации 6%, то справедливая стоимость гектара должна составлять:

на севере от 1667 до 2500 (при арендной ставке 100 – 150);

от 1667 до 2500 (при арендной ставке 100 – 150); в центральных регионах и возле портовот 2500 до 5000 (при арендной ставке 150 – 300)

Как юрлица влияют на цены

Существенные изменения на рынке начались с приходом компаний. С начала 2024 года, после снятия ограничения на покупку земли юридическими лицами, их доля на рынке достигла 21,6%. По данным KSE, юридические лица платят на 47% больше, чем физические.

Надежным ориентиром реальной стоимости украинской земли стали государственные аукционы. В 2024 году Фонд госимущества Украины запустил проект "Земельный банк" – систему прозрачных онлайн – аукционов по аренде государственных сельхозземель через Prozorro.Продажи. При стартовой цене около 10 тысяч гривен за гектар в год, конечная стоимость аренды растет в среднем в 7 – 10 раз, достигая отметок $600 – 1300 долларов за гектар в год. За каждый участок соревнуются в среднем 14 участников.

Если применить формулу справедливой стоимости к ставке аренды 500 долларов за гектар при норме доходности 6%, стоимость земли может достигать 8333 долларов, это вполне европейский уровень,

– отмечает Андрей Усенко.

Почему земля на аукционах такая дорогая

Основные причины высоких цен на земельных аукционах:

Высокая конкуренция – за один участок одновременно соревнуются до 20 компаний.

– за один участок одновременно соревнуются до 20 компаний. Большие земельные массивы (средний размер участка 66 гектар) – государство предлагает уже сформированные участки, поэтому не нужны дополнительные расходы на их консолидацию.

(средний размер участка 66 гектар) – государство предлагает уже сформированные участки, поэтому не нужны дополнительные расходы на их консолидацию. Длительные контракты – срок аренды в 14 лет дает возможность агрокомпаниям инвестировать в перерабатывающие мощности и развивать инфраструктуру.

– срок аренды в 14 лет дает возможность агрокомпаниям инвестировать в перерабатывающие мощности и развивать инфраструктуру. Перспектива роста – при формировании цены аграрии закладывают потенциальное увеличение доходности в течение действия долгосрочного договора.

Результаты государственных земельных аукционов вполне возможно повторить и для частных инвесторов,

– утверждает Андрей Усенко.

Для этого, по его мнению, нужно соблюдать несколько ключевых условий: окончание текущего договора аренды, консолидация участков – важно, чтобы в пределах одного поля или сельсовета было не менее 30 гектар земли, и правильная стратегия проведения аукциона или тендера.