Украинцы в основном почувствовали определенное ценовое ослабление на плодоовощном рынке этой осенью. Стоимость основных видов овощей уже достигла пика снижения.

Что будет с ценами на овощи борщевого набора осенью?

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что сейчас происходит стабилизация на овощном рынке Украины. По его словам, цена на овощной набор уменьшилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Цены на картофель, морковь, лук, свеклу меньше, чем в прошлом году. Ближайшее время цены будут стабильными, пока пик предложения и цены максимально низкие учитывая ситуацию с погодой во время выращивания урожая.

По словам специалиста, некоторые овощи из почвы еще продолжают собирать, однако осталось не много, уборочная кампания почти завершена.

По информации "Минфина", стоимость полного борщевого набора обойдется в 134,75 гривны. В целом цены на продукты следующие:

Капуста 500 граммов 6,13 гривны;

500 граммов гривны; Свекла 200 граммов 2,20 гривны;

200 граммов гривны; Картофель 300 граммов 5,82 гривны;

300 граммов гривны; Морковь 200 граммов 2,43 гривны;

200 граммов гривны; Лук репчатый 150 граммов 1,86 гривны;

150 граммов гривны; Помидоры красные 300 граммов 21,23 гривны;

300 граммов гривны; Масло рафинированное 30 граммов 2,88 гривны;

30 граммов гривны; Свинина ребра 400 граммов 92,20 гривны.

