Ціни на овочі стабілізувалися: якою буде вартість борщового набору восени
- Ціна на овочевий набір зменшилась на 30% порівняно з минулим роком, стабілізація на овочевому ринку триває.
- Вартість борщового набору складає 134,75 гривні, зокрема, 21,23 гривні за 300 грамів помідорів і 92,20 гривні за 400 грамів свинини ребер.
Українці здебільшого відчули певне цінове послаблення на плодоовочевому ринку цієї осені. Вартість основних видів овочів вже сягнула піка зниження.
Що буде з цінами на овочі борщового набору восени?
Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі відбувається стабілізація на овочевому ринку України. За його словами, ціна на овочевий набір зменшилась на 30% порівняно з минулим роком.
Ціни на картоплю, моркву, цибулю, буряк є меншими, ніж торік. Найближчий час ціни будуть стабільними, наразі пік пропозиції і ціни максимально низькі враховуючи ситуацію із погодою під час вирощування врожаю.
За словами фахівця, деякі овочі з ґрунту ще продовжують збирати, проте залишилося не багато, збиральна кампанія майже завершена.
За інформацією "Мінфіну", вартість повного борщового набору обійдеться у 134,75 гривні. Загалом ціни на продукти такі:
- Капуста 500 грамів 6,13 гривні;
- Буряк 200 грамів 2,20 гривні;
- Картопля 300 грамів 5,82 гривні;
- Морква 200 грамів 2,43 гривні;
- Цибуля ріпчаста 150 грамів 1,86 гривні;
- Помідори червоні 300 грамів 21,23 гривні;
- Олія рафінована 30 грамів 2,88 гривні;
- Свинина ребра 400 грамів 92,20 гривні.
