Как изменились цены на овощи в Украине?

Вследствие сокращения предложения в Украине подорожала морковь (8 – 15 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время цены на столовую свекла увеличились (8 – 11 гривен за килограмм), несмотря на рост предложения.

Стоимость килограмма лука прогнозируемо пошла вниз (7 – 12 гривен за килограмм), а разброс цен на белокочанную капусту сократился (9 – 17 гривен за килограмм). Производители огурцов продолжают повышать отпускные цены (25 – 75 гривен за килограмм), при этом помидоры дешевеют (8 – 40 гривен за килограмм).

По данным "Минфина", цены на картофель в супермаркетах колеблются от 12,90 до 18,90 гривен за килограмм.

Диапазон цен на сладкий кубовидный перец сократился (45 – 55 гривен за килограмм), а на перец Белозерка наоборот расширился (20 – 45 гривен за килограмм). Пекинская капуста подешевела (20 – 35 гривен за килограмм), а брокколи и цветная продавались дороже, чем на прошлой неделе.

Обратите внимание! Начали расти цены на кабачок и баклажан. Чеснок и зеленый лук подешевели.

Что произошло со стоимостью фруктов за неделю?

Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным подорожанием голубики (180 – 380 гривен за килограмм), одновременно цены на малину снизились (150 – 220 гривен за килограмм). Яблоко и виноград подорожали, а груша и слива продавались дешевле, чем неделей ранее.

Важно! Продолжают снижаться цены на арбузы (6 – 20 гривен за килограмм) и дыни (15 – 35 гривен за килограмм). Сузился диапазон цен на нектарин (50 – 110 гривен за килограмм). В сегменте импортных фруктов подешевели киви и апельсин.

