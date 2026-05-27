Черешня в Украине подешевеет: какими будут цены в сезон

Несмотря на весенние погодные риски, украинский рынок этим летом будет обеспечен собственной черешней. Специалисты прогнозируют, что в сезон массовых продаж цены на ягоды останутся в пределах доступных для большинства покупателей.

Украинской черешни хватит для внутреннего рынка

В Украине этим летом ожидают достаточное количество черешни отечественного производства, а стоимость ягоды в сезон может составлять около 100 – 150 гривен за килограмм, сообщает "УНИАН". Такой прогноз озвучила заведующая селекционно-технологического отдела Института садоводства Национальной академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных наук и профессор Елена Кищак.

По словам эксперта, Украина традиционно входит в число ведущих мировых производителей черешни. Подобно Турции, которая является крупнейшим производителем этой культуры, средняя цена во время массового поступления урожая обычно находится в пределах 2 – 3 долларов США за килограмм.

Весенние погодные условия негативно повлияли на урожайность многих плодоовощных культур, однако ситуация с черешней оказалась менее критичной.

Основные производители избежали сильных заморозков

После временной оккупации Крыма и части Запорожской и Херсонской областей ключевыми регионами выращивания черешни и абрикосов стали Одесская и Днепропетровская области. Именно оттуда, по информации Института садоводства, поступают позитивные сигналы относительно будущего урожая.

Елена Кищак отмечает, что в этих регионах не зафиксировали разрушительных весенних заморозков, которые могли бы существенно сократить объемы производства. Поэтому внутренний рынок должен получить достаточное количество плодов собственного происхождения.

Специалист также отмечает, что продавцы вынуждены учитывать финансовые возможности населения. Поскольку плодово-ягодная продукция быстро портится, рыночные цены будут формироваться прежде всего в соответствии с реальной покупательной способности потребителей.

Почему ранняя черешня стоит тысячи гривен

Рекордные цены на раннюю черешню, которую продают в Украине по 1,8 – 2,5 тысячи гривен за килограмм, связаны преимущественно с импортом продукции. Речь идет прежде всего о ранних сортах из Испании, которая является одним из главных поставщиков черешни в страны Европейского Союза.

По словам Кищак, в самой Испании такая ягода стоит от 25 евро за килограмм. После добавления расходов на транспортировку в Украину и торговой наценки формируется нынешняя высокая цена.

Вместе с тем импортная продукция уже постепенно дешевеет. В частности, на киевском оптовом рынке "Столичный" по состоянию на 19 мая черешню ранних сортов из Греции продавали по 1 – 1,3 тысячи гривен за килограмм. С появлением на рынке средне-ранних и средних сортов, а также украинской продукции, цены должны стабилизироваться.

Профессор напомнила, что похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда весной также прогнозировали резкое подорожание. В итоге украинские садоводы обеспечили рынок качественной черешней по цене 75 – 150 гривен за килограмм, что даже уменьшило потребность в крупных поставках из Турции и Узбекистана.