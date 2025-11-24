В Хмельницкой области лук оставляют на полях: в чем причина

Производители лука на Хмельнитчине вынуждены оставлять свою продукцию на полях. Это связано с тем, что цены на этот овощ с самого начала уборки падают.

Стоимость лука сильно упала

Цены на лук в Хмельницкой области упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Хмельницкий". Часть производителей вообще отказывается от уборки урожая.

Начальница отдела управления развития агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Хмельницкой ОВА Ванда Сердюк рассказала, что нынешний сезон стал убыточным для многих хозяйств.

Отдельные хозяйства, которые выращивают овощи, этого года решили вообще не собирать лук, ведь цена на него ниже себестоимости выращивания. Поэтому часть площадей просто перепахивают, даже не собирая урожай,

– говорит она.

Площади под луком выросли после дефицита прошлых лет. По словам Сердюк, в Хмельницкой области из примерно 800 гектар овощных культур около 40% занимает лук, и в этом году его посевы увеличили более чем на 100 гектар. На урожай повлияли и погодные условия.

В этом году, несмотря на капризные погодные условия и довольно капризное лето, они в целом полностью соответствовали потребностям для выращивания лука. Стоимость лука упала по сравнению с прошлым годом почти вдвое – примерно на 50%, а возможно, даже больше,

– отметила Сердюк.

В торговых сетях, по ее словам, лук иногда продается дешевле, чем в прошлом году, более чем на 50%.

