Цены на морковь начали падать

На украинском рынке моркови установились тенденции по снижению цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. При этом, по словам участников рынка, спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Читайте также Стоимость некоторых овощей снизилась: как изменились цены на рынке Украины

Оптовые компании ведут закупки моркови по необходимости, предпочитая не закладывать продукцию на длительное хранение, что негативно сказывается на общем уровне цен. Так, на сегодня украинские производители отгружают морковь в диапазоне 5 – 11 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Основной причиной снижения цен на корнеплоды эксперты проекта называют сезонное увеличение предложения овощей на рынке с различными качественными показателями на фоне достаточно сдержанного спроса на эту продукцию. Поэтому, стремясь активизировать продажи, фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на имеющиеся партии моркови в сторону снижения.

Эксперты добавляют, что уже сегодня оптовые партии этих овощей в Украине поступают в продажу, в среднем, на 59% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

Какие цены на морковь в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на морковь:

Metro 8,40 гривны за килограмм;

8,40 гривны за килограмм; Auchan 9,10 гривны за килограмм;

9,10 гривны за килограмм; Megamarket 19,90 гривны за килограмм;

19,90 гривны за килограмм; АТБ 8,95 гривны за килограмм;

8,95 гривны за килограмм; Сильпо 9 гривен за килограмм.

Стоит ли запасаться капустой: какие будут цены зимой?