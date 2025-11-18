Цены на капусту могут вырасти зимой

Специалист компании "Рийк Цваан Украина" по капустным культурам, сельдерея, лука-порея, фенхеля Николай Соботович рассказал, что рынок белокочанной капусты в Украине в 2025 году характеризуется значительной ценовой волатильностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes.

Такая ситуация сложилась из-за погодных условий, реакцию производителей на прошлогодние цены и системные проблемы с хранением. Несмотря на осеннее падение цен, существует риск их роста в зимний период.

Специалист отметил, что значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено. Это может привести к дефициту в зимне-весенний период и, как следствие, к подорожанию продукции.

В будущем рынок капусты в Украине, вероятно, будет оставаться циклическим. Периоды высоких цен будут стимулировать перепроизводство, что будет приводить к обвалу цен в следующем сезоне, и наоборот,

– отметил специалист.

По его словам, для стабилизации рынка необходимы инвестиции в современные технологии выращивания, а главное – в строительство современных овощехранилищ, что позволит сглаживать сезонные колебания цен.

