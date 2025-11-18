Ціни на капусту можуть зрости взимку

Спеціаліст компанії "Рійк Цваан Україна" по капустяним культурам, селері, цибулі-порей, фенхелю Микола Соботович розповів, що ринок білоголової капусти в Україні у 2025 році характеризується значною ціновою волатильністю, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes.

Така ситуація склалася через погодні умови, реакцію виробників на торішні ціни та системні проблеми зі зберіганням. Попри осіннє падіння цін, існує ризик їхнього зростання в зимовий період.

Фахівець зауважив, що значна частина врожаю 2025 року має низьку якість і не підлягає зберіганню, а пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена. Це може призвести до дефіциту в зимово-весняний період і, як наслідок, до подорожчання продукції.

У майбутньому ринок капусти в Україні, ймовірно, залишатиметься циклічним. Періоди високих цін будуть стимулювати надвиробництво, що призводитиме до обвалу цін у наступному сезоні, і навпаки,

– зазначив спеціаліст.

За його словами, для стабілізації ринку необхідні інвестиції у сучасні технології вирощування, а головне – у будівництво сучасних овочесховищ, що дозволить згладжувати сезонні коливання цін.

