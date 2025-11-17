Как изменились цены на овощи за неделю?

В Украине снова начали снижаться цены на картофель (9 – 12 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время стоимость белокочанной капусты, несмотря на рост предложения, увеличилась (9 – 11 гривен за килограмм).

Снижение цен на огурец было кратковременным, на прошлой неделе он снова начал дорожать (80 – 120 гривен за килограмм). При этом цены на помидоры (45 – 60 гривен за килограмм) и сладкий перец (90 – 115 гривен за килограмм) снижались. Рост предложения брокколи (40 – 48 гривен за килограмм), цветной (20 – 28 гривен за килограмм) и пекинской капусты (15 – 20 гривен за килограмм) заставляло продавцов и дальше снижать на них цены.

Также дешевле, чем на неделю раньше, продавалась чем на неделю раньше продавалась синяя капуста (20 – 25 гривен за килограмм). Подешевели редиска (23 – 28 гривен за килограмм), чеснок (40 – 130 гривен за килограмм) и зеленый лук (75 – 85 гривен за килограмм).

Что происходило с ценами на фрукты?

Фруктовый сегмент отметился очередным снижением цен на яблоки (20 – 45 гривен за килограмм) и груши (25 – 65 гривен за килограмм). Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался виноград (60 – 80 гривен за килограмм). Расширился диапазон цен на сливу (20 – 50 гривен за килограмм). В текущем году цены на сливу в Украине были на 30 – 40% выше прошлогодних.

В сегменте импортных фруктов подешевели апельсины (60 – 75 гривен за килограмм) и мандарины (50 – 110 гривен за килограмм) и подорожали лимоны (100 – 120 гривен за килограмм) и бананы (58 – 64 гривен за килограмм). На фоне роста предложения начали снижаться цены на хурму и гранат.

