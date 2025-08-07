В национальном банке Украины в первом полугодии спрогнозировали цены на продукты. Однако сейчас видно, что по факту они оказались выше, чем прогнозировались.

Что вызвало более быстрый рост цен?

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, что хуже ожиданий урожаи, проблемы на рынке труда из-за миграции и военные факторы создали импульс к усилению инфляции, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Из-за этого НБУ был вынужден пересмотреть свой прогноз по ценам в Украине.

Он отметил, что еще в первом полугодии прошлого года НБУ говорил о ряде факторов росте инфляции. Именно тогда, увидев, что плохие урожаи стали причиной усиления инфляции, Нацбанк остановил цикл снижения учетной ставки.

Конечно, война также создала дополнительные расходы, которые перекладывались на цены. Еще один фактор – очень напряженный рынок труда. Из-за постоянных обстрелов вынужденная миграция продолжается. Совокупность этих факторов подпитала инфляционную динамику,

– пояснил глава НБУ.

Обратите внимание! Пышный напомнил, что на конец 2024 года, когда инфляционные риски выросли, НБУ перешел к циклу повышения учетной ставки, что продолжался до марта этого года. В апреле также дополнительно был изменен операционный дизайн процентной политики. "Результат есть. Ставки по гривневым инструментам выросли, увеличился спрос на них, тогда как спрос на валюту снизился. Инфляционные ожидания под контролем. Базовая инфляция – на траектории устойчивого снижения".

Как повлияли на цены курс доллара и учетная ставка?

Он подчеркнул, что НБУ мог бы существенно повысить учетную ставку и укрепить обменный курс гривны к доллару, чтобы быстрее обуздать инфляцию, но вопрос в цене таких решений.

В экономике не бывает бесплатных обедов – ощутимое ужесточение политики подорвет экономическое восстановление,

– объяснил Пышный.

По его словам, сохраняя учетную ставку неизменной, сейчас НБУ пытается пройти по лезвию, чтобы обеспечить устойчивое замедление инфляции до цели в 5% и одновременно поддержать восстановление экономики.

Учетная ставка – это процентная ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них избыточные деньги под залог. Когда цены растут, НБУ может повысить учетную ставку, чтобы сделать кредиты дороже, и таким образом уменьшить спрос и сдержать инфляцию.

Важно! НБУ снижал ставку в 2023 году, но с июня 2024 года НБУ держал ее неизменной на уровне 13%. В декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. В апреле и июне НБУ сохранил ставку на уровне 15,5%. НБУ не изменил ее и в июле.