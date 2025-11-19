Какие виды сооружений можно строить на собственном участке без получения разрешений

Часто владельцы земельных участков возводят возле домов гаражи, лестницы и другие сооружения. Впрочем не каждый знает, что конкретно можно строить во дворе без получения разрешения.

Какие здания можно строить, не получая дополнительных разрешений?

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках.

Планируя строительство на приусадебном, садовом или дачном участке часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство. Это касается уведомления о начале выполнения строительных работ и строительного паспорта застройки земельного участка, которые можно возводить без оформления соответствующих документов.

Сейчас в Украине определили перечень объектов, для строительства которых не нужно получать разрешительные документы:

навесы;

беседки;

палатки;

накрытия;

лестницы;

эстакады;

летние душевые;

теплицы;

гаражи;

скважины;

колодцы;

люфт-клозеты;

уборные;

выгребные ямы;

замощение;

заборы

бассейны;

погреба;

входы в погреба;

ворота;

калитки;

приямки;

террасы;

крыльца.

Это касается индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов.

Ирина Гончаренко Советник юридической фирмы "Результат" Также сегодня не требует оформления специальных документов строительство гаражей, правда, без устройства фундаментов. Строительство капитальных гаражей, то есть таких, имеющих фундамент и не являются временными сооружениями, требует оформления строительного паспорта.

Какие еще работы не требуют разрешительных документов?

Устройство ограждений также не требует оформления разрешительных документов. Однако их возведение должно соответствовать требованиям строительных норм. Высота ограждений должна быть:

не более 2 метров на границе соседних земельных участков;

не более чем 2,5 метра на границе с улицей.

Также в разрешениях не нуждаются:

Оснащение зданий и сооружений приборами для ведения обособленного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды;

Замена кровли зданий и сооружений согласно строительным нормам без вмешательства в несущие конструкции;

Замена имеющихся заполнений оконных, балконных и дверных проемов;

Работы по тепловой изоляции введенных в эксплуатацию жилых домов, что по классу последствий относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями;

Реконструкция и капитальный ремонт внутренних систем: отопления; вентиляции; водоснабжения и водоотведения, в том числе трубопроводов.

Каким нормам сооружения должны соответствовать?

При сооружении объектов, которые не требуют получения разрешительных документов, необходимо обязательно учитывать нормы строительства санитарных сооружений, которые должны быть удалены от соседского дома и собственного.

Так, при размещении домов в кварталах со сложившейся застройкой для ухода за домами и ремонта расстояние до границы смежного земельного участка от наиболее выступающей конструкции стены дома должно быть не менее 1 метра.

При этом должно быть обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание осадков с кровель и карнизов зданий на территории смежных участков или взаимосогласованный водоотвод согласно требованиям ДБН В.1.1-25, – добавила Ирина Гончаренко.

Площадки для компоста, дворовые уборные, мусоросборники, хранилища для удобрений и ядохимикатов следует располагать на расстоянии 20 метров до жилого дома, летней кухни, скважины, колодца. Септик и фильтровальный колодец должны быть размещены на расстоянии 5 – 10 метров от жилого дома/летней кухни, в зависимости от производительности.

