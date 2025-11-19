Які види споруд можна будувати на власній ділянці без отримання дозволів

Часто власники земельних ділянок зводять біля будинків гаражі, сходи та інші споруди. Втім не кожен знає, що конкретно можна будувати на подвір'ї без отримання дозволу.

Які будівлі можна будувати, не отримуючи додаткових дозволів?

Юристка Ірина Гончаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що законодавство чітко визначає, що можна та що не можна будувати на присадибних ділянках.

Читайте також Скільки землі можуть дати учаснику бойових дій в Україні

Плануючи будівництво на присадибній, садовій чи дачній ділянці часто виникають питання, до яких об'єктів встановлені вимоги щодо оформлення дозвільної документації на будівництво. Це стосується повідомлення про початок виконання будівельних робіт та будівельного паспорта забудови земельної ділянки, які можна зводити без оформлення відповідних документів.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Нині в Україні визначили перелік об’єктів, для будівництва яких не потрібно отримувати дозвільні документи:

навіси;

альтанки;

намети;

накриття;

сходи;

естакади;

літні душові;

теплиці;

гаражі;

свердловини;

криниці;

люфт-клозети;

вбиральні;

вигрібні ями;

замощення;

паркани

басейни;

погреби;

входи до погребів;

ворота;

хвіртки;

приямки;

тераси;

ґанки.

Це стосується індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

Ірина Гончаренко Радниця юридичної фірми "Результат" Також сьогодні не потребує оформлення спеціальних документів будівництво гаражів, щоправда, без влаштування фундаментів. Будівництво капітальних гаражів, тобто таких, що мають фундамент і не є тимчасовими спорудами, потребує оформлення будівельного паспорта.

Які ще роботи не потребують дозвільних документів?

Влаштування огорож також не потребує оформлення дозвільних документів. Однак їх зведення має відповідати вимогам будівельних норм. Висота огороджень має бути:

не більше ніж 2 метри на межі сусідніх земельних ділянок;

не більше ніж 2,5 метри на межі з вулицею.

Також дозволів не потребують:

Оснащення будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку теплової енергії, гарячої та холодної води;

Заміна покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами без втручання в несучі конструкції;

Заміна наявних заповнень віконних, балконних та дверних прорізів;

Роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків, що за класом наслідків належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками;

Реконструкція та капітальний ремонт внутрішніх систем: опалення; вентиляції; водопостачання та водовідведення, у тому числі трубопроводів.

Яким нормам споруди мають відповідати?

Під час спорудження об'єктів, які не потребують отримання дозвільних документів, необхідно обов'язково враховувати норми будівництва санітарних споруд, які повинні бути віддалені від сусідського будинку та власного.

Так, під час розміщення будинків у кварталах зі сформованою забудовою для догляду за будинками та ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку має бути не менше ніж 1 метр.

При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню опадів з покрівель та карнизів будівель на території суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В.1.1-25, – додала Ірина Гончаренко.

Майданчики для компосту, дворові вбиральні, сміттєзбірники, сховища для добрив та отрутохімікатів слід розташовувати на відстані 20 метрів до житлового будинку, літньої кухні, свердловини, колодязя. Септик і фільтрувальний колодязь мають бути розміщені на відстані 5 – 10 метрів від житлового будинку/літньої кухні, залежно від продуктивності.

Яка вартість переоформлення будинку в селі у 2025 році?