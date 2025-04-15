Що таке розподіл і об'єднання земельних ділянок та кому це треба

Іноді власнику землі потрібно розділити одну ділянку на кілька, або навпаки – об'єднати кілька в одну, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Експерти стверджують, що це цілком законно, але є нюанси, які варто знати, перш ніж почати.

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  • Розподіл – це поділ однієї земельної ділянки на дві або більше нових, кожна з яких отримає свій кадастровий номер.
  • Об'єднання – це злиття кількох суміжних ділянок в одну більшу, з новим кадастровим номером.

Коли це може знадобитись:

  • Ви хочете продати частину ділянки
  • Плануєте успадкування й хочете розділити між спадкоємцями
  • Маєте кілька ділянок і хочете вести господарство як на єдиній території
  • Потрібно оформити забудову, змінити цільове призначення тощо

Що необхідно для здійснення процедури

У того, хто хоче розділити ділянку, чи об'єднати ділянки повинно бути право власності на них. Також треба мати землевпорядну документацію – розробляється проєкт землеустрою (його готує сертифікований землевпорядник). Також треба отримати згоду співвласників (якщо є). Державна реєстрація змін у кадастрі – після погодження проєкту ви отримаєте нові кадастрові номери.

Що ще важливо знати

  • Розподіл або об'єднання не змінює цільове призначення землі – воно лишається таким, як було.
  • Ділянки повинні бути суміжними, щоб їх об'єднати.
  • У разі розподілу всі нові ділянки мають відповідати нормам мінімальної площі (особливо для сільськогосподарської землі).
  • Після змін потрібно внести нові дані в Державний земельний кадастр та Реєстр речових прав.