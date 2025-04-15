Що таке розподіл і об'єднання земельних ділянок та кому це треба

Іноді власнику землі потрібно розділити одну ділянку на кілька, або навпаки – об'єднати кілька в одну, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Експерти стверджують, що це цілком законно, але є нюанси, які варто знати, перш ніж почати.

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Розподіл – це поділ однієї земельної ділянки на дві або більше нових, кожна з яких отримає свій кадастровий номер.

– це поділ однієї земельної ділянки на дві або більше нових, кожна з яких отримає свій кадастровий номер. Об'єднання – це злиття кількох суміжних ділянок в одну більшу, з новим кадастровим номером.

Коли це може знадобитись:

Ви хочете продати частину ділянки

Плануєте успадкування й хочете розділити між спадкоємцями

Маєте кілька ділянок і хочете вести господарство як на єдиній території

Потрібно оформити забудову, змінити цільове призначення тощо

Що необхідно для здійснення процедури

У того, хто хоче розділити ділянку, чи об'єднати ділянки повинно бути право власності на них. Також треба мати землевпорядну документацію – розробляється проєкт землеустрою (його готує сертифікований землевпорядник). Також треба отримати згоду співвласників (якщо є). Державна реєстрація змін у кадастрі – після погодження проєкту ви отримаєте нові кадастрові номери.

Що ще важливо знати